Wie schon beim Startspiel gegen Curaçao trägt Bundestrainer Julian Nagelsmann beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste eine auffällige Uhr. Diese stammt aus der Schweiz – und hat einen hohen Wert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Julian Nagelsmanns Uhr sorgt bei WM-Spiel gegen Elfenbeinküste für Aufsehen

Das Modell von IWC ist inspiriert von US-Navy-Uniformen

Der Preis der Luxusuhr beträgt 10'500 Franken laut Hersteller-Webseite

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Ihren grossen Auftritt hat die Uhr von Julian Nagelsmann in der Nachspielzeit der WM-Partie gegen die Elfenbeinküste (2:1): Vehement den Schlusspfiff fordernd zeigt der Bundestrainer mehrmals auf sein linkes Handgelenk – und rückt das weisse Schmuckstück damit besonders in den Fokus.

Dieses stammt aus der Schweiz, genauer gesagt aus Schaffhausen: Hergestellt worden ist Nagelsmanns Uhr von der Luxusuhrenmanufaktur IWC, wie das Mode-Magazin «GQ» schreibt. Laut IWC hat das Modell auch einen engen Bezug zum WM-Austragungsland USA. So kommt die Inspiration für das weisse, aus Keramik angefertigte Gehäuse von den Uniformen der US-Navy und von den «faszinierenden Winterlandschaften» des Lake Tahoe an der Grenze zwischen den US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada.

Kostenpunkt der Bundestrainer-Uhr: Gemäss Hersteller-Webseite 10'500 Franken – für Nagelsmann, der beim DFB umgerechnet rund 6,5 Millionen Franken verdienen soll, offenbar zu verschmerzen.