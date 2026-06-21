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Modell hat engen WM-Bezug
DFB-Coach Nagelsmann trägt teure Schweizer Uhr

Wie schon beim Startspiel gegen Curaçao trägt Bundestrainer Julian Nagelsmann beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste eine auffällige Uhr. Diese stammt aus der Schweiz – und hat einen hohen Wert.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
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DFB-Coach Julian Nagelsmann feiert den Sieg gegen die Elfenbeinküste mit Manuel Neuer. Dabei gut zu sehen: seine Uhr am linken Handgelenk.
Foto: FIFA via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Julian Nagelsmanns Uhr sorgt bei WM-Spiel gegen Elfenbeinküste für Aufsehen
  • Das Modell von IWC ist inspiriert von US-Navy-Uniformen
  • Der Preis der Luxusuhr beträgt 10'500 Franken laut Hersteller-Webseite
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Ihren grossen Auftritt hat die Uhr von Julian Nagelsmann in der Nachspielzeit der WM-Partie gegen die Elfenbeinküste (2:1): Vehement den Schlusspfiff fordernd zeigt der Bundestrainer mehrmals auf sein linkes Handgelenk – und rückt das weisse Schmuckstück damit besonders in den Fokus.

Dieses stammt aus der Schweiz, genauer gesagt aus Schaffhausen: Hergestellt worden ist Nagelsmanns Uhr von der Luxusuhrenmanufaktur IWC, wie das Mode-Magazin «GQ» schreibt. Laut IWC hat das Modell auch einen engen Bezug zum WM-Austragungsland USA. So kommt die Inspiration für das weisse, aus Keramik angefertigte Gehäuse von den Uniformen der US-Navy und von den «faszinierenden Winterlandschaften» des Lake Tahoe an der Grenze zwischen den US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada.

Kostenpunkt der Bundestrainer-Uhr: Gemäss Hersteller-Webseite 10'500 Franken – für Nagelsmann, der beim DFB umgerechnet rund 6,5 Millionen Franken verdienen soll, offenbar zu verschmerzen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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