Darum gehts
- Julian Nagelsmanns Uhr sorgt bei WM-Spiel gegen Elfenbeinküste für Aufsehen
- Das Modell von IWC ist inspiriert von US-Navy-Uniformen
- Der Preis der Luxusuhr beträgt 10'500 Franken laut Hersteller-Webseite
Ihren grossen Auftritt hat die Uhr von Julian Nagelsmann in der Nachspielzeit der WM-Partie gegen die Elfenbeinküste (2:1): Vehement den Schlusspfiff fordernd zeigt der Bundestrainer mehrmals auf sein linkes Handgelenk – und rückt das weisse Schmuckstück damit besonders in den Fokus.
Dieses stammt aus der Schweiz, genauer gesagt aus Schaffhausen: Hergestellt worden ist Nagelsmanns Uhr von der Luxusuhrenmanufaktur IWC, wie das Mode-Magazin «GQ» schreibt. Laut IWC hat das Modell auch einen engen Bezug zum WM-Austragungsland USA. So kommt die Inspiration für das weisse, aus Keramik angefertigte Gehäuse von den Uniformen der US-Navy und von den «faszinierenden Winterlandschaften» des Lake Tahoe an der Grenze zwischen den US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada.
Kostenpunkt der Bundestrainer-Uhr: Gemäss Hersteller-Webseite 10'500 Franken – für Nagelsmann, der beim DFB umgerechnet rund 6,5 Millionen Franken verdienen soll, offenbar zu verschmerzen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
2
1
4
3
Schottland
2
0
3
4
Haiti
2
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
2
5
6
2
Australien
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
2
-8
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
1
0
1
3
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
1
-2
0
4
Irak
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
1
2
3
2
Ghana
1
1
3
3
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
1
-2
0