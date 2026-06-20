England strebt ohne Harry Maguire den zweiten WM-Titel nach 1966 an. Dieser sorgt beim Turnier in Nordamerika – zwar abseits des Rasens – dennoch für Begeisterung bei den Massen.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Harry Maguire überrascht in den USA die Fan-Massen, obwohl der Verteidiger gar nicht Teil von Englands WM-Kader beim Turnier in Nordamerika ist. Wie kommts?

Panini hat vor dem Eingang zum Rockefeller Center in New York einen gelben Van platziert und verkauft dort die bekannten «Bildli». Und wer sitzt für eine Zeit lang hinter der Ladenfläche? Richtig, der 66-fache Internationale Maguire.

Die Fans freuts. Und der 33-jährige Profi von Manchester United, der an der WM 2018 und 2022 sowie an der im Jahr 2021 ausgetragenen EM für die «Three Lions» teilnahm, kann sich deswegen womöglich ein wenig über die Nicht-Nomination von Cheftrainer Thomas Tuchel (52) hinwegtrösten.