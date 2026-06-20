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England-Star als Panini-Verkäufer in New York gesichtet
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Fans drehen durch:England-Star als Panini-Verkäufer in New York gesichtet

Irgendwie doch Teil der WM
Ausgebooteter England-Star verkauft Panini-Bildli in New York

England strebt ohne Harry Maguire den zweiten WM-Titel nach 1966 an. Dieser sorgt beim Turnier in Nordamerika – zwar abseits des Rasens – dennoch für Begeisterung bei den Massen.
Publiziert: vor 22 Minuten
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Lächelt im Panini-Van: Harry Maguire.
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Harry Maguire überrascht in den USA die Fan-Massen, obwohl der Verteidiger gar nicht Teil von Englands WM-Kader beim Turnier in Nordamerika ist. Wie kommts? 

Panini hat vor dem Eingang zum Rockefeller Center in New York einen gelben Van platziert und verkauft dort die bekannten «Bildli». Und wer sitzt für eine Zeit lang hinter der Ladenfläche? Richtig, der 66-fache Internationale Maguire.

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Die Fans freuts. Und der 33-jährige Profi von Manchester United, der an der WM 2018 und 2022 sowie an der im Jahr 2021 ausgetragenen EM für die «Three Lions» teilnahm, kann sich deswegen womöglich ein wenig über die Nicht-Nomination von Cheftrainer Thomas Tuchel (52) hinwegtrösten.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1:0
2
2
6
2
Deutschland
Deutschland
0:1
2
5
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Schweden
Schweden
2
0
3
3
Japan
Japan
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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England
England
WM 2026
WM 2026
Manchester United
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