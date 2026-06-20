Harry Maguire überrascht in den USA die Fan-Massen, obwohl der Verteidiger gar nicht Teil von Englands WM-Kader beim Turnier in Nordamerika ist. Wie kommts?
Panini hat vor dem Eingang zum Rockefeller Center in New York einen gelben Van platziert und verkauft dort die bekannten «Bildli». Und wer sitzt für eine Zeit lang hinter der Ladenfläche? Richtig, der 66-fache Internationale Maguire.
Die Fans freuts. Und der 33-jährige Profi von Manchester United, der an der WM 2018 und 2022 sowie an der im Jahr 2021 ausgetragenen EM für die «Three Lions» teilnahm, kann sich deswegen womöglich ein wenig über die Nicht-Nomination von Cheftrainer Thomas Tuchel (52) hinwegtrösten.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
2
1
4
3
Schottland
2
0
3
4
Haiti
2
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
2
5
6
2
Australien
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Elfenbeinküste
1:0
2
2
6
2
Deutschland
0:1
2
5
3
3
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
1
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
2
4
4
2
Schweden
2
0
3
3
Japan
1
0
1
4
Tunesien
1
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
1
0
1
3
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
1
-2
0
4
Irak
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
1
2
3
2
Ghana
1
1
3
3
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
1
-2
0