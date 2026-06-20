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Sind wir auf Rekordkurs?
Schon sieben Rote Karten an dieser WM

Vor dreieinhalb Jahren in Katar gab es nur vier Platzverweise. Nun sind es schon sieben – alle per direkter Roter Karte. So sieht die Kartenflut im Vergleich mit den bisherigen Weltmeisterschaften aus. So viel vorneweg: Auch früher sassen Karten schon locker.
Publiziert: 18:34 Uhr
|
Aktualisiert: 18:46 Uhr
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Schraubt das Rote-Karten-Konto munter nach oben: Paraguays Miguel Almiron.
Foto: IMAGO/Icon Sportswire

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bereits 7 Rote Karten in 32 von 104 WM-Spielen vergeben
  • Was bedeutet das im historischen WM-Kontext?
  • Bisher unerreicht: An der WM 2006 ging es drunter und drüber
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Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Er hält seine Hand vor den Mund, sagt etwas – und schwups, fliegt der nächste WM-Spieler vom Platz. Paraguays Miguel Almiron (32) tappt in der Nacht auf Samstag in die neue Regelfalle. Ein Spieler, der bei einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Gegenspieler seinen Mund mit der Hand bedeckt, wird neu des Feldes verwiesen. Die Regel soll verhindern, dass Spieler rassistische Beleidigungen oder Ähnliches vertuschen können.

Trotz dieser Dummheit bringen die Paraguayer das 1:0 gegen die Türken nach einer gesamten Halbzeit in Unterzahl ins Trockene. Gleichzeitig schrauben die Südamerikaner die Anzahl Platzverweise bei dieser WM weiter nach oben. Schon sieben Spieler sind bisher vom Platz geflogen – alle per direkter Roter Karte.

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Zum Vergleich: Vor dreieinhalb Jahren in Katar gab es im gesamten Turnier nur vier Platzverweise, drei davon nach Gelb-Roter Karte. 64 Spiele wurden damals ausgetragen. Bei der WM in Amerika stehen wir bei noch nicht einmal einem Drittel aller Partien (32 von 104, Stand vor dem Samstagabend). Rechnet man die bisherige Anzahl Roter Karten hoch, kommt man auf 22 bis 23 Platzverweise.

Sind wir auf Rekordkurs?

Es gab ein Turnier, bei dem die Roten Karten noch lockerer sassen: die WM 2006 in Deutschland. 28 Spieler flogen beim sogenannten Sommermärchen vom Platz – darunter Frankreichs Zinédine Zidane (53) wegen des legendären Kopfstosses im Final gegen Italiens Materazzi. Es war eine Zeit, in der jede WM einen höheren Platzverweis-Schnitt aufwies als die aktuelle bisher. Das gegenteilige Extrem: Beim Turnier 1950 in Brasilien und 1970 in Mexiko kamen die Schiedsrichter komplett ohne Platzverweis aus.

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Beim Platzverweis-Höhepunkt 2006 gab es übrigens viel mehr Gelb-Rote Karten. «Nur» neun der 28 unter die Dusche geschickten Spieler sahen Glattrot. Diese Marke könnte die aktuelle WM mit bisher sieben direkten Roten Karten also schon bald knacken.

Seither nahm die Anzahl Platzverweise insgesamt stark ab. Auch 2018 in Russland gab es im ganzen Turnier nur vier Platzverweise. Bei dieser Marke lag man an dieser WM praktisch schon nach dem Eröffnungsspiel! Die beiden Südafrikaner Yaya Sithole und Themba Zwane sowie Mexikos César Montes lancierten die Rote-Karten-Flut regelrecht.

Drei Rote Karten in einem einzigen WM-Spiel sind sehr selten. Nur einmal wurde dieses Ereignis übertroffen. Es war durch die vier gelb-roten Platzverweise durch Costinha, Boulahrouz, Deco und van Bronckhorst beim 1:0 von Portugal im Achtelfinal gegen Holland – wie könnte es anders sein – bei der WM 2006 in Deutschland.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2:0
2
2
4
2
Schweden
Schweden
0:2
2
2
3
3
Japan
Japan
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Portugal
Portugal
Holland
Holland
Frankreich
Frankreich
Deutschland
Deutschland
Italien
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        Holland
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        Deutschland
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        Italien
        Italien
        Türkei
        Türkei