Nach 24 Jahren das erste Mal wieder dabei und bereits nach zwei Spielen ist es vorbei. Die Türkei scheidet vorzeitig aus der WM aus und liefert damit Futter für die heimischen Medien.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Türkei scheidet nach 0:1 gegen Paraguay vorzeitig aus der WM aus

Trotz Überzahl in einer Halbzeit kein Tor gegen Paraguay erzielt

Kaderwert der Türkei auf 438 Mio. Franken geschätzt

Petar Djordjevic Redaktor Sport

«Wir haben uns von der WM verabschiedet.» Mit diesen Worten titeln diverse türkische Medien wie «Milliyet», «Hürriyet» oder «Sabah» am Samstagmorgen auf ihren Startseiten. Arda Güler und Co. blamieren sich mit einem 0:1 gegen Paraguay. Nach zwei Pleiten und ohne ein einziges Tor ist das vorzeitige WM-Aus besiegelt. Aufgrund der Direktbegegnungen mit Australien und Paraguay würde auch ein Sieg gegen die USA weiterhin den letzten Platz in der Gruppe D bedeuten.

Dabei können die Türken dank einer Roten Karte gegen Paraguay eine ganze Halbzeit mit einem Mann mehr spielen. Trotzdem gelingt es der Mannschaft von Nati-Trainer Vincenzo Montella (52) nicht, den Ball im gegnerischen Tor zu versenken.

Beste Voraussetzungen

Dabei wäre das Team rund um Real-Madrid-Star Arda Güler der Favorit in der Gruppe D gewesen – zumindest auf dem Papier. Transfermarkt.de schätzt den Kaderwert der Türken auf umgerechnet 438 Millionen Franken ein. Damit befinden sich Arda Güler und Co. vor den USA (357 Mio.), Paraguay (142 Mio.) und Australien (71 Mio.). Das nützt der Türkei aber denkbar wenig.

Gegen die zwei vermeintlich schwächsten Gruppengegner treffen die Türken kein einziges Mal. Chancen gab es genug, doch vor dem Tor versagten die Nerven. Insgesamt verzeichnet Montellos Mannschaft gegen Australien und Paraguay über 60 Abschlüsse. Davon fanden neun Versuche den Weg aufs gegnerische Tor.

Ein Land steht unter Schock

24 Jahre ist es her, seit die Türkei das letzte Mal an einer WM teilgenommen hat. Das vorzeitige Ausscheiden ist deshalb umso bitterer. So vergleicht die türkische Sportzeitung «Fanatik» die Nationalmannschaft mit einem Fussballzwerg: «Wie Haiti! Wir scheiden aus, ohne ein Tor zu erzielen – wie Haiti! Wir teilen das Schicksal des schwächsten Teams im Turnier.»

«Türkiye» bezeichnet den Auftritt der Mannschaft als «Albtraum», während «Takvim» zusammenfasst: «2 Spiele, 80 Prozent Ballbesitz, 62 Schüsse, 0 Tore, 0 Punkte – lebe wohl!». Die Zeitung «Aksam» kreidet das Scheitern dem türkischen Torhüter an: «Was hast du nur getan, Ugurcan Cakir! Du hast in beiden Spielen den absoluten Tiefpunkt erreicht.»

Güler entschuldigt sich

Die türkischen Medien werden das Abschneiden der Nationalmannschaft wohl über die nächsten Tage von Grund auf aufarbeiten. Währenddessen müssen die Spieler diese bittere Niederlage gegen Paraguay noch verdauen. Unter Tränen verlassen die Türken das Spielfeld. Nach der Partie sagt Starspieler Arda Güler im Interview: «Wir schämen uns. Wir bitten unser Volk um Entschuldigung. Wir spielen bei sehr grossen Vereinen, und das hätten wir auf dem Platz zeigen müssen. Das haben wir nicht geschafft. Wir konnten unsere Leistung nicht abrufen.»