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Erst ihre Hochzeit, dann WM
SRF-Kommentatorin Rinast erlebt aufregende Wochen

Diese Wochen wird die TV-Kommentatorin und Ex-Fussballerin so schnell nicht vergessen. Denn nicht nur beruflich ist Rachel Rinast im Hoch, auch privat hat sie momentan allen Grund zur Freude.
Publiziert: 12:07 Uhr
|
Aktualisiert: 12:18 Uhr
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Darum gehts

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Remo Bernet, GlücksPost
Glückspost

Für einmal ist Fussball für Rachel Rinast (35) zweitrangig. Als das erste WM-Spiel der Schweiz angepfiffen wurde, feierte sie privat ihren grossen Tag: Die TV-Kommentatorin hat Partner Arvid Schenk (36) das Jawort gegeben. «Der Tod meines Vaters im vergangenen November hat mir gezeigt, dass die Familie immer an erster Stelle stehen sollte. Deshalb wollten wir die Feier nicht verschieben», erklärt Rinast.

1/4
Rachel Rinast feierte bei der Frauen-EM im letzten Jahr ihr Debüt als Kommentatorin.
Foto: Sven Thomann

Kennengelernt haben sich Schenk und Rinast in der Fussballszene. Damals hat sie sich gefreut, wie sehr er sich für den Frauensport engagiert. Bei einer Tasse Kaffee funkte es fünf Jahre später zwischen der damaligen Profispielerin und dem Goalie-Trainer. «Wir waren uns dann sehr schnell einig, dass wir den Rest des Lebens zusammen sein wollen.»

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Herr und Frau Rinast – er hat ihren Nachnamen angenommen – reisten nach der Hochzeit direkt nach Sizilien in die Flitterwochen, wo Arvid ihr einst auch den Antrag gemacht hat. Dort schaut sich das frisch verheiratete Paar auch viele WM-Spiele an. «Das gehört für uns als Fussballverrückte natürlich dazu.»

Ab dem Achtelfinal dabei

Erst Ende Juni wird sie zum SRF-Kommentatorenteam dazustossen. Rachel Rinast ist die erste Frau überhaupt, die in der Schweiz ein Spiel der Männer-WM kommentiert. «Für mich ist das nach der vergangenen Frauen-EM eigentlich kein Thema mehr», sagt sie. «Ich hoffe, ich habe schon da gezeigt, dass ich etwas von Fussball verstehe. Und wer noch immer denkt, ich könne diesen Job wegen meines Geschlechts nicht richtig ausüben, den werde ich wohl nie überzeugen können.»

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Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

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Rachel Rinast bringt einen grossen Erfahrungsrucksack mit. Bis 2023 war sie Profifussballerin, hatte 48 Einsätze für die Schweizer Nationalmannschaft. Seither ist sie als Kommentatorin und Expertin im TV zu sehen.

Viertelfinal als Mindestziel

Rinasts Mutter ist Schweizerin, ihr Vater kommt aus Deutschland. Mit ihrem Mann lebt sie mittlerweile in Hamburg (D). Trotzdem betont sie: «Die Schweiz ist sehr tief in meinem Herzen verankert.» Durch ihre Zeit beim FC Basel, den Grasshoppers und in der Nationalmannschaft sei die Verbundenheit noch grösser geworden.

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Wenn die Schweiz gegen Deutschland spielt, hält sie zur Nati: «Wenn man so oft das rot-weisse Trikot getragen und den Schweizerpsalm gesungen hat wie ich, dann geht das irgendwann in Fleisch und Blut über.»

Ihre Hoffnungen für die Nati sind gross. «Das Viertelfinale ist ein Mindestziel.» Wenn die Mannschaft einen Lauf erwischt, traut sie den Schweizern sogar zu, ganz vorne mitzumischen.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz (F)
Schweiz (F)
Schweiz
Schweiz
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