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Kurz vor erstem WM-Einsatz
«Moin, Amore» – SRF-Kommentatorin Rinast hat geheiratet

Aufregende Wochen für Rachel Rinast. Die ehemalige Nati-Spielerin steht nicht nur davor, als erste Frau bei SRF WM-Spiele der Männer zu kommentieren. Sie hat auch noch geheiratet.
Publiziert: 10:59 Uhr
|
Aktualisiert: vor 50 Minuten
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Rachel Rinast erlebt aufregende Tage.
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Rachel Rinast heiratet Partner Arvid Schenk in Lübeck, Deutschland
  • Sie kommentiert als erste Frau Spiele der Männer-WM ab 27. Juni
  • 48 Länderspiele für die Schweiz, Flitterwochen in Sizilien mit Fussballfokus
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Rachel Rinast (34) schwebt auf Wolke sieben. Die ehemalige Schweizer Fussball-Natispielerin (48 Partien) und SRF-Kommentatorin hat am Wochenende ihren Partner Arvid Schenk geheiratet. «Moin, Amore! Wir haben Ja gesagt», schreibt sie auf Instagram zu einer Reihe Hochzeitsfotos. Bei der standesamtlichen Trauung in Lübeck (De) trägt Rinast ein kurzes, rückenfreies Brautkleid. Dazu kombiniert sie einen Hut mit Schleier sowie eine Sonnenbrille. Ihr Mann setzt auf einen Anzug ohne Krawatte.

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Unter den ersten Gratulanten sind zahlreiche Nati-Spielerinnen. «Ach schön!!», schreibt etwa Captain Lia Wälti. Auch Nadine Riesen, Geraldine Reuteler oder Ramona Bachmann schliessen sich den Glückwünschen an. Letztere war auch unter den Hochzeitsgästen. Zu einem Lift-Selfie mit Meriame Terchoun schrieb Bachmann auf Instagram: «Auf dem Weg zu dir, Rachel.»

Beim zweiten Teil ihrer Hochzeit trägt Rinast ein langes Kleid und einen Blumenkranz im Haar, während ihr Mann eine schwarze Hose mit hellem Oberteil sowie einen Hut trägt. Die beiden geniessen die Feier mit Familie und Freunden. Und auch der obligate Hochzeitstanz darf nicht fehlen.

Hochzeit, Flitterwochen und dann WM

Lange Zeit haben die Frischverheirateten allerdings nicht, um ihr Glück zu geniessen. Rinast, die letztes Jahr während der Frauen-EM als erste Frau beim SRF Fussballspiele kommentiert hat, steht erneut vor einem historischen Einsatz. Denn sie wird nun als erste Frau auch Spiele der Männer-WM kommentieren. 

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Über ihre Rolle als Pionierin sagte sie letztes Jahr zu Blick: «Das Gefühl, die erste Fussballkommentatorin zu sein, setzt einen schon unter Druck.» Denn wenn sie einen Fehler mache, dann tue sie dies als Frau und nicht als Rachel Rinast. Gleichzeitig äusserte sie die Hoffnung, dass eine Frauenstimme im Fussball eines Tages normal sei. Mit ihrem Einsatz an der Männer-WM wird ein weiterer Schritt in diese Richtung gemacht.

Ihr erstes von sieben Spielen kommentiert sie am 27. Juni: Ägypten gegen den Iran. So bleibt doch noch etwas Zeit für die Flitterwochen. Diese verbringt Rinast in Sizilien (It). Weil ihr Mann als Goalietrainer arbeitet, wird auch da das Thema Fussball nicht ausgeklammert werden. «Ich bin mir sicher, wir werden ziemlich viele Spiele schauen», meint Rinast gegenüber der «Aargauer Zeitung».

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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WM 2026
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