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Aus gutem Grund
Nati-Captain Xhaka jubelt mit den Holländern mit

In seiner Instagram-Story freut sich Granit Xhaka über die beiden holländischen Tore gegen Schweden. Grund dafür: Oranje-Torschütze Brian Brobbey.
Publiziert: 19:49 Uhr
|
Aktualisiert: 19:50 Uhr
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Auf Instagram jubelt Granit Xhaka mit Hollands Brian Brobbey mit.
Foto: Screenshot Instagram / @granitxhaka
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Björn LindroosRedaktor Sport

In nur 17 Minuten erzielt Brian Brobbey (24) für die Holländer im WM-Gruppenspiel gegen Schweden einen Doppelpack. Die zahlreichen holländischen Fans in Houston sind total aus dem Häuschen.

Und auch im entfernten Schweizer Camp in San Diego jubelt einer mit. Brobbey ist bei Sunderland nämlich Teamkollege von Nati-Captain Granit Xhaka. Und der 33-Jährige teilt seine Freude mit der Öffentlichkeit.

«Freestyle»

In seiner Instagram-Story postet er ein Video aus dem Hotel. Darin filmt er das zweite holländische Tor vom Fernseher ab und schreibt «Freestyle». Dazu markiert er den Instagram-Account von Brobbey.

Auch in der vergangenen Saison brachte Brobbey seinen Captain einige Male zum Jubeln. Für Sunderland erzielte er in der Premier League sieben Tore und bereitete ein weiteres vor. 

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Schweden
Schweden
2
0
3
3
Japan
Japan
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Premier League
Premier League
Holland
Holland
Schweden
Schweden
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