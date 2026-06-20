Nati-Captain Xhaka jubelt mit den Holländern mit

In seiner Instagram-Story freut sich Granit Xhaka über die beiden holländischen Tore gegen Schweden. Grund dafür: Oranje-Torschütze Brian Brobbey.

Björn Lindroos Redaktor Sport

In nur 17 Minuten erzielt Brian Brobbey (24) für die Holländer im WM-Gruppenspiel gegen Schweden einen Doppelpack. Die zahlreichen holländischen Fans in Houston sind total aus dem Häuschen.

Und auch im entfernten Schweizer Camp in San Diego jubelt einer mit. Brobbey ist bei Sunderland nämlich Teamkollege von Nati-Captain Granit Xhaka. Und der 33-Jährige teilt seine Freude mit der Öffentlichkeit.

«Freestyle»

In seiner Instagram-Story postet er ein Video aus dem Hotel. Darin filmt er das zweite holländische Tor vom Fernseher ab und schreibt «Freestyle». Dazu markiert er den Instagram-Account von Brobbey.

Auch in der vergangenen Saison brachte Brobbey seinen Captain einige Male zum Jubeln. Für Sunderland erzielte er in der Premier League sieben Tore und bereitete ein weiteres vor.