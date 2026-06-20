Darum gehts
- Jérémy Doku könnte WM verlassen, Geburt seines ersten Kindes erwartet
- Belgischer Verband bietet Privatflugzeug, falls Baby früher kommt
- Belgien nach 1:1 gegen Ägypten, Iran-Spiel am 21. Juni um 21 Uhr
Aktuell sorgt ein Thema in Belgien für grosse Aufregung: Superstar Jérémy Doku, der derzeit für die belgische Nationalmannschaft in der Gruppe G um den Einzug in die K.o.-Runde kämpft, könnte das Turnier unerwartet verlassen. Der Grund? Der 24-jährige Flügelspieler von Manchester City erwartet sein erstes Kind und hat angekündigt, bei der Geburt dabei sein zu wollen.
Doku, der beim WM-Auftakt gegen Ägypten (1:1) für Belgien auf dem Platz stand, erklärte gegenüber Journalisten offen: «Es kommt darauf an, wann es passiert, aber es ist mein erstes Kind, also will ich auf jeden Fall dabei sein.» Der Geburtstermin fällt auf die zweite Juli-Woche rund um den Viertelfinal. Aber das Baby könnte auch schon früher kommen. Sollte dies der Fall sein, will Doku seine in England lebende Frau Shireen nicht allein lassen, auch wenn dies bedeuten würde, das Turnier frühzeitig zu verlassen.
«Niemand will die Geburt seines ersten Kindes verpassen», sagte Doku bei der Pressekonferenz vor dem zweiten Gruppenspiel gegen den Iran (Sonntag, 21 Uhr). Gleichzeitig betonte der Stürmer, dass er sich der Bedeutung der Weltmeisterschaft bewusst sei und den Dialog mit dem belgischen Verband suche. Laut belgischen Medien wären die Belgier bereit, ihm im Notfall ein Privatflugzeug zu stellen.
Die Diskussion um Doku hat in Belgien längst die Grenzen des Sports überschritten und sorgt für hitzige Debatten. Die französische Journalistin France Pierron sorgte mit ihrer Aussage für Empörung: «Du hast die Chance, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen – es gibt Hunderte Spieler, die dafür töten würden. Bei der Geburt kommst du eh nur in einer Nebenrolle vor.» Dieser Kommentar stiess auf grossen Widerstand in den sozialen Netzwerken, wo zahlreiche Nutzer Doku für seine Haltung verteidigten.
Es war auch schon vom «meistgehassten Baby der Nation» die Rede.
Interessanterweise ist Doku nicht der einzige belgische Spieler, der während der WM Nachwuchs erwartet. Innenverteidiger Brandon Mechele hat ebenfalls angekündigt, dass eine Abreise zur Geburt seines Kindes «eine Option» sei.
Sportlich steht Belgien unter Druck. Nach dem Unentschieden gegen Ägypten muss die Mannschaft gegen den Iran und später gegen Neuseeland (27. Juni, 5 Uhr) antreten, um sich ihren Platz in der K.o.-Runde zu sichern. Ob Doku dabei sein wird, bleibt abzuwarten.
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für nur CHF 5 Franken.
-
Fanschal-Gewinnspiel: Kommentiere direkt unter diesem WM-Artikel und nimm automatisch teil. Die besten Kommentare kommen ins Voting – der Sieger wird zum Fanschal.
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für nur CHF 5 Franken.
-
Fanschal-Gewinnspiel: Kommentiere direkt unter diesem WM-Artikel und nimm automatisch teil. Die besten Kommentare kommen ins Voting – der Sieger wird zum Fanschal.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
2
1
4
3
Schottland
2
0
3
4
Haiti
2
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
2
5
6
2
Australien
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Elfenbeinküste
1:0
2
2
6
2
Deutschland
0:1
2
5
3
3
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
1
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
2
4
4
2
Schweden
2
0
3
3
Japan
1
0
1
4
Tunesien
1
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
1
0
1
3
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
1
-2
0
4
Irak
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
1
2
3
2
Ghana
1
1
3
3
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
1
-2
0