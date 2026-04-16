DFB-Coach Nagelsmann entschuldigt sich bei Stürmer Undav

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Julian Nagelsmann entschuldigt sich für Kritik an Deniz Undav nach Ghana-Spiel

Seine Frau Lena riet ihm, das klärende Gespräch mit Undav zu suchen

Nagelsmann: Undav spielte nur Jokerrolle, trotz Torjägerqualitäten beim VfB Stuttgart War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Sportdesk

Julian Nagelsmann hat sich für seine kritischen Aussagen über Deniz Undav entschuldigt. Der deutsche Nationaltrainer hatte den Stürmer des VfB Stuttgart nach dessen entscheidender Leistung im Spiel gegen Ghana (2:1) kritisiert. Nun gesteht Nagelsmann in der MagentaTV-Talk-Reihe «Bestbesetzung», dass er mit seiner Bemerkung über Undavs Fitness zu weit gegangen sei: «Es war nicht richtig und war auch in der Schärfe für die Öffentlichkeit viel zu forsch. Da habe ich gesagt: War blöd von mir, tut mir leid.»

Die Entschuldigung jetzt kam nicht nur aus eigenem Antrieb, gibt Nagelsmann zu: Seine Ehefrau Lena habe ihm geraten, das Gespräch mit Undav zu suchen. «Sie ist ein Mensch, der mich super reflektiert», erklärt der DFB-Coach. «Ich habe ihr gesagt, ich werde ihn anrufen, und dann hat sie gesagt: ‹Ja, das rate ich dir auch.›»

Der Streitpunkt entfachte sich rund um die Jokerrolle, die der 30-jährige Undav in den jüngsten Länderspielen gegen die Schweiz und Ghana einnahm. Trotz seiner beeindruckenden Form und seiner Torjägerqualitäten beim VfB Stuttgart setzt Nagelsmann in der Nationalmannschaft bislang nur sporadisch auf ihn. Nach Undavs Siegtor gegen Ghana sagte Nagelsmann, dass der Angreifer diese Leistung wohl kaum nach 70 Minuten Spielzeit hätte bringen können – eine Aussage, die er mittlerweile bedauert. «Es war ein unnötiger Satz, für den ich mich auch direkt am nächsten Tag bei Deniz entschuldigt habe. Das hat er Gott sei Dank angenommen», so der Bundestrainer.

Nagelsmann betonte, dass Undav als Joker eine wichtige Rolle spiele und sich seine Position im Team für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko noch ändern könne. «Das betrifft nicht nur Deniz, sondern alle Spieler», erklärt Nagelsmann weiter.

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