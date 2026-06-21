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Kuss, Tränen und ein WM-Rekord
Wieder macht sich ein Goalie-Oldie zum Nationalhelden

Die zweite WM-Partie in Curaçaos WM-Geschichte wird zum Spiel des Lebens von Torhüter Eloy Room. Der 37-Jährige sichert sich beim 0:0 gegen Ecuador einen Eintrag in die Geschichtsbücher – und vergiesst nach dem Spiel Tränen.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
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Curaçao-Torhüter Eloy Room zieht gegen Ecuador einen überragenden Tag ein.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Curaçao holt historisches 0:0 gegen Ecuador bei der WM in Nordamerika
  • Torhüter Room hält 15 Schüsse, neuer WM-Rekord seit 1966
  • Room war 2025 vereinslos, spielt jetzt bei FC Miami in USA
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Selten wurde in der WM-Geschichte ein Unentschieden wohl so gefeiert wie jenes von Curaçao gegen Ecuador. «Es bedeutet uns alles. Für uns fühlt es sich wie ein Sieg an. Es ist ein unglaubliches Gefühl», sagt Eloy Room, Torhüter des WM-Neulings aus dem Karibikstaat, nach dem 0:0 in der Nacht auf Sonntag.

Es ist das zweite torlose Unentschieden an diesem Turnier – und wie jenes zwischen Kap Verde und Spanien ist es eine faustdicke Überraschung, die vor allem auf eine überragende Torhüter-Leistung des krassen Aussenseiters zurückzuführen ist. Auf den 40-jährigen Kap-Verde-Goalie Vozinha folgt nun also der 37-jährige Room. Die WM in Nordamerika, sie ist bislang auch eine der überraschenden Oldies im Tor.

Vor einem Jahr noch ohne Verein

Und wie Vozinha wird auch Room nach dem Schlusspfiff von seinen Emotionen überwältigt. Mit Tränen in den Augen kniet er auf dem Spielfeld nieder. Was ihm da wohl gerade alles durch den Kopf geht?

Nun, möglicherweise, dass er vor ziemlich genau einem Jahr weit von einem solchen Moment entfernt gewesen ist. Damals war der gebürtige Holländer nach dem Auslaufen seines Vertrags beim belgischen Klub Cercle Brügge vereinslos. Erst im vergangenen Januar fand er wieder einen Job – beim FC Miami in der zweiten Liga der USA.

Und nun stellt er gar einen neuen WM-Rekord auf: 15 Schüsse auf sein Tor wehrte Room gegen Ecuador ab – so viele wie noch kein Torhüter an einer WM in der regulären Spielzeit, zumindest seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1966. Auf mehr gehaltene Schüsse, nämlich 16, kommt einzig der US-Amerikaner Tim Howard (47) im Achtelfinal gegen Belgien 2014. Diese 1:2-Niederlage aus US-Sicht ging damals aber in die Verlängerung.

Die Forderung nach einer Statue

Viel hat Room also auch zum absoluten Rekord nicht gefehlt. Dennoch überwiegt bei ihm der Stolz über das Gezeigte – wie auch bei seiner Partnerin, der serbischen Influencerin Zorana Jovanovic (36). Unmittelbar nach dem Spiel gibt es einen Kuss, kurz danach postet sie ein Bild von sich, Room und seiner Trophäe für den besten Spieler der Partie auf Instagram. Ihr Kommentar: «Du hast allen gezeigt, wer du bist!»

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Room selbst zeigt sich an der anschliessenden Pressekonferenz gut gelaunt. «Ich glaube, ich brauche jetzt eine Statue in Curaçao», sagt er mit ironischem Unterton. Ganz abwegig erscheint der Gedanke allerdings nicht, schliesslich erlebt Curaçao mit dem Punktgewinn an der WM wohl gerade seinen grössten Fussballmoment aller Zeiten.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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