Die zweite WM-Partie in Curaçaos WM-Geschichte wird zum Spiel des Lebens von Torhüter Eloy Room. Der 37-Jährige sichert sich beim 0:0 gegen Ecuador einen Eintrag in die Geschichtsbücher – und vergiesst nach dem Spiel Tränen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Curaçao holt historisches 0:0 gegen Ecuador bei der WM in Nordamerika

Torhüter Room hält 15 Schüsse, neuer WM-Rekord seit 1966

Room war 2025 vereinslos, spielt jetzt bei FC Miami in USA

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Selten wurde in der WM-Geschichte ein Unentschieden wohl so gefeiert wie jenes von Curaçao gegen Ecuador. «Es bedeutet uns alles. Für uns fühlt es sich wie ein Sieg an. Es ist ein unglaubliches Gefühl», sagt Eloy Room, Torhüter des WM-Neulings aus dem Karibikstaat, nach dem 0:0 in der Nacht auf Sonntag.

Es ist das zweite torlose Unentschieden an diesem Turnier – und wie jenes zwischen Kap Verde und Spanien ist es eine faustdicke Überraschung, die vor allem auf eine überragende Torhüter-Leistung des krassen Aussenseiters zurückzuführen ist. Auf den 40-jährigen Kap-Verde-Goalie Vozinha folgt nun also der 37-jährige Room. Die WM in Nordamerika, sie ist bislang auch eine der überraschenden Oldies im Tor.

Vor einem Jahr noch ohne Verein

Und wie Vozinha wird auch Room nach dem Schlusspfiff von seinen Emotionen überwältigt. Mit Tränen in den Augen kniet er auf dem Spielfeld nieder. Was ihm da wohl gerade alles durch den Kopf geht?

Nun, möglicherweise, dass er vor ziemlich genau einem Jahr weit von einem solchen Moment entfernt gewesen ist. Damals war der gebürtige Holländer nach dem Auslaufen seines Vertrags beim belgischen Klub Cercle Brügge vereinslos. Erst im vergangenen Januar fand er wieder einen Job – beim FC Miami in der zweiten Liga der USA.

Und nun stellt er gar einen neuen WM-Rekord auf: 15 Schüsse auf sein Tor wehrte Room gegen Ecuador ab – so viele wie noch kein Torhüter an einer WM in der regulären Spielzeit, zumindest seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1966. Auf mehr gehaltene Schüsse, nämlich 16, kommt einzig der US-Amerikaner Tim Howard (47) im Achtelfinal gegen Belgien 2014. Diese 1:2-Niederlage aus US-Sicht ging damals aber in die Verlängerung.

Die Forderung nach einer Statue

Viel hat Room also auch zum absoluten Rekord nicht gefehlt. Dennoch überwiegt bei ihm der Stolz über das Gezeigte – wie auch bei seiner Partnerin, der serbischen Influencerin Zorana Jovanovic (36). Unmittelbar nach dem Spiel gibt es einen Kuss, kurz danach postet sie ein Bild von sich, Room und seiner Trophäe für den besten Spieler der Partie auf Instagram. Ihr Kommentar: «Du hast allen gezeigt, wer du bist!»

Room selbst zeigt sich an der anschliessenden Pressekonferenz gut gelaunt. «Ich glaube, ich brauche jetzt eine Statue in Curaçao», sagt er mit ironischem Unterton. Ganz abwegig erscheint der Gedanke allerdings nicht, schliesslich erlebt Curaçao mit dem Punktgewinn an der WM wohl gerade seinen grössten Fussballmoment aller Zeiten.