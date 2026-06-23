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Er war noch an keinem Spiel
USA feiern WM-Party – aber wo steckt Trump?

Vor der WM war er noch Feuer und Flamme für den Fussball. Doch jetzt fehlt von Donald Trump an den Spielen jede Spur. Der US-Präsident hat anderes zu tun.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
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Donald Trump war bei der WM noch nie im Stadion.
Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • USA im WM-Fieber: «Soccer Boys» sichern sich Gruppensieg nach zwei Siegen
  • Trump schwänzt Spiele trotz Ankündigung und richtet stattdessen einen UFC-Event im Weissen Haus aus
  • Beim 4:1-Sieg der USA gegen Paraguay in Los Angeles erwartete man Trump – vergeblich
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Björn LindroosRedaktor Sport

Die USA sind im Fussball-Fieber. Die «Soccer Boys» haben ihre ersten beiden Spiele gewonnen und stehen frühzeitig als Gruppensieger fest. Der Fussball – oder halt eben Soccer – begeistert plötzlich das US-Volk.

Ausser einen. Donald Trump (80) war noch an keinem Spiel. Und das, obwohl der US-Präsident im Januar noch gross ankündigte, «mehr als nur ein Spiel zu besuchen» und sich stolz eine Kopie des WM-Pokals in sein Büro stellte.

Kampfsport im Garten

Gerade beim Auftaktspiel der US-Amerikaner gegen Paraguay wurde Trump erwartet. Der Präsident liess den Auftritt aber sausen. Und verpasste das furiose 4:1 in Los Angeles.

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Eine offizielle Erklärung für die Abwesenheit gabs vom Weissen Haus nicht. Trump war aber anderweitig beschäftigt, liess er doch einen Tag später einen gigantischen Kampfsport-Event der UFC auf dem Gelände des Weissen Hauses ausrichten. Zu Ehren des 250. Geburtstags der USA – und an seinem 80.

Kanadas Minister in der Garderobe

In den Tagen danach hatte Trump einige politische Auftritte. Mit den Verhandlungen rund um den Iran-Konflikt hat der US-Präsident neben der WM genug um die Ohren. So fehlte er auch beim zweiten Spiel gegen Australien im Stadion von Seattle.

Und die anderen Gastgeber? Kanadas Premierminister Mark Carney verpasste zwar das Auftaktspiel der Kanadier, war beim Sieg gegen Katar aber im Stadion und gar in der Garderobe. Derweil sagte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum (63) schon länger, dass sie kein Spiel besuchen werde. Ihr Ticket fürs Eröffnungsspiel verschenkte sie in einem Gewinnspiel.

Ob Trump noch auftauchen wird, bleibt abzuwarten. Denkt man an die vergangene Klub-WM zurück, dürfte er sich in der K.o.-Phase die Aufmerksamkeit aber kaum entgehen lassen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Portugal
Portugal
0:0
2
0
2
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
0:0
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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