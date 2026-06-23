Vor der WM war er noch Feuer und Flamme für den Fussball. Doch jetzt fehlt von Donald Trump an den Spielen jede Spur. Der US-Präsident hat anderes zu tun.

Er war noch an keinem Spiel

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft USA im WM-Fieber: «Soccer Boys» sichern sich Gruppensieg nach zwei Siegen

Trump schwänzt Spiele trotz Ankündigung und richtet stattdessen einen UFC-Event im Weissen Haus aus

Beim 4:1-Sieg der USA gegen Paraguay in Los Angeles erwartete man Trump – vergeblich

Björn Lindroos Redaktor Sport

Die USA sind im Fussball-Fieber. Die «Soccer Boys» haben ihre ersten beiden Spiele gewonnen und stehen frühzeitig als Gruppensieger fest. Der Fussball – oder halt eben Soccer – begeistert plötzlich das US-Volk.

Ausser einen. Donald Trump (80) war noch an keinem Spiel. Und das, obwohl der US-Präsident im Januar noch gross ankündigte, «mehr als nur ein Spiel zu besuchen» und sich stolz eine Kopie des WM-Pokals in sein Büro stellte.

Kampfsport im Garten

Gerade beim Auftaktspiel der US-Amerikaner gegen Paraguay wurde Trump erwartet. Der Präsident liess den Auftritt aber sausen. Und verpasste das furiose 4:1 in Los Angeles.

Eine offizielle Erklärung für die Abwesenheit gabs vom Weissen Haus nicht. Trump war aber anderweitig beschäftigt, liess er doch einen Tag später einen gigantischen Kampfsport-Event der UFC auf dem Gelände des Weissen Hauses ausrichten. Zu Ehren des 250. Geburtstags der USA – und an seinem 80.

Kanadas Minister in der Garderobe

In den Tagen danach hatte Trump einige politische Auftritte. Mit den Verhandlungen rund um den Iran-Konflikt hat der US-Präsident neben der WM genug um die Ohren. So fehlte er auch beim zweiten Spiel gegen Australien im Stadion von Seattle.

Und die anderen Gastgeber? Kanadas Premierminister Mark Carney verpasste zwar das Auftaktspiel der Kanadier, war beim Sieg gegen Katar aber im Stadion und gar in der Garderobe. Derweil sagte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum (63) schon länger, dass sie kein Spiel besuchen werde. Ihr Ticket fürs Eröffnungsspiel verschenkte sie in einem Gewinnspiel.

Ob Trump noch auftauchen wird, bleibt abzuwarten. Denkt man an die vergangene Klub-WM zurück, dürfte er sich in der K.o.-Phase die Aufmerksamkeit aber kaum entgehen lassen.