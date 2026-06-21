DE
FR
Abonnieren

Hast du sie schon erkannt?
Das steckt hinter den geheimnisvollen Abzeichen auf WM-Trikots

Nicht nur bei den grossen WM-Stars sind spezielle Abzeichen auf die Matchtrikots geklebt, sondern auch bei vielen Neulingen. Nun ist Licht ins Dunkle gekommen.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Kommentieren
1/10
Superstar Lionel Messi trägt nicht nur am rechten Ärmel ein kleines Abzeichen unter dem viereckigen WM-Logo (siehe Bild), sondern auch am linken.
Foto: FIFA via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Es gibt neu exklusive Abzeichen für besondere WM-Auszeichnungen
  • Diese werden auf den Matchtrikots angebracht – und dann wieder entfernt
  • Stars wie Messi, Ronaldo und Neuer tragen sie, aber auch Junge wie Jaquez und Manzambi
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Simon Strimer und Tobias Wedermann

Hast du die neuen Abzeichen auf manchen WM-Trikots noch nicht entdeckt? Keine Sorge, sie sind klein und kaum ersichtlich. Manchmal sind sie da – manchmal auch schnell wieder weg. Aber ganz genauen Beobachtern sind die Embleme auf den Ärmeln (unter dem WM-Logo) wahrscheinlich aufgefallen.

Auch einige Schweizer tragen sie. Shootingstar Johan Manzambi (20) tritt damit bei seiner Einwechslung beim ersten Spiel gegen Katar (1:1) auf die WM-Bühne. Nach Abpfiff ist es bei ihm bereits wieder weg. Und im zweiten Spiel fehlt es komplett. Was hat es mit den geheimnisvollen Abzeichen auf sich?

Aus dem Schweizer Lager ist wie Manzambi auch Luca Jaquez (23) ein WM-Neuling. Er debütierte beim zweiten Spiel gegen Bosnien & Herzegowina (4:1) und sagt nun: «Ich werde das erste getragene WM-Shirt ganz sicher für mich behalten.» Der Medienverantwortliche der Nati sitzt neben ihm und erwähnt den speziellen Aufkleber, der darauf war. «Genau. Es steht Debut drauf», ergänzt Jaquez.

Die Fifa hatte vor der WM nicht allzu viel über die Embleme verraten. Nun ist bekannt, dass es fünf verschiedene Kategorien dieser daumengrossen Aufkleber gibt.

1

WM-Debüt

Ja, auch Lamine Yamal ist ein WM-Debütant. Er trug im ersten Spiel den «Debut»-Aufkleber.
Foto: FIFA via Getty Images

Beim ersten WM-Auftritt ist auf dem Trikot des entsprechenden Spielers das «Debut»-Emblem aufgeklebt.

2

Vermächtnis

Der «Legacy»-Aufkleber auf dem Oberarm von Cristiano Ronaldo.
Foto: FIFA via Getty Images

Hat man die Marke von fünf WM-Teilnahmen erreicht, spielt man mit dem persönlichen «Legacy»-Aufkleber in den Landesfarben und dem eigenen Namen darunter.

Cristiano Ronaldo (41) und Lionel Messi (38) bestreiten sogar ihre sechste WM und tragen ihn. Zum illustren Kreis gehören auch Kroatiens Luka Modric (40), der Japaner Yuto Nagatomo (39) und Deutschland-Goalie Manuel Neuer (40) mit ihrer fünften WM-Teilnahme.

Eine heisse Diskussion gits um Mexiko-Goalie Guillermo Ochoa (40), der zum sechsten Mal an einer WM dabei ist. Weil er 2006 und 2010 jedoch nicht zum Einsatz kam, hat er keinen Aufkleber erhalten. Ungerecht?

3

Goldener Ball

Ganz exklusiver Kreis: Modric trägt am linken Ärmel den Aufkleber des goldenen Balls.
Foto: Europa Press via Getty Images

Nur Messi und Modric tragen diesen Badge für die Auszeichnung des besten Spielers einer WM. Die Argentinien-Legende wurde 2014 und 2022 ausgezeichnet, Modric 2018. Messi trägt ihn auf dem linken Ärmel unter der Captainbinde und den Legacy-Aufkleber auf dem rechten Ärmel. 

4

Goldener Schuh

Den Goldenen-Schuh-Badge kann man bei Mbappé erkennen.
Foto: Getty Images

Der goldene Schuh zeichnet jeweils den WM-Torschützenkönig aus. 2022 gewann Kylian Mbappé (Fr), 2018 Harry Kane (Eng), 2014 James Rodriguez (Kol).

5

Goldener Handschuh

Manuel Neuer mit dem Mini-Emblem unter dem viereckigen Friedenssymbol.
Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Drei noch aktive WM-Goalies haben den Goldenen-Handschuh-Award erhalten: Emiliano Martinez 2022 (Arg), Thibaut Courtois 2018 (Bel) und Neuer 2014. Sie tragen das entsprechende Abzeichen.

Wieso sie nach dem Spiel verschwinden

Die seltenen Abzeichen sollen offenbar nicht auf den Matchtrikots haften bleiben, sondern werden wieder weggenommen und zu speziellen Sammelstücken werden. Die Aktion hängt mit den berühmten WM-Sammelbildli zusammen.

Bald wechselt die Lizenz zum US-Hersteller Fanatics mit den Sammelbildli namens Topps. Wie das Sport-Magazin «The Athletic» darlegt, wurde von diesem die Idee lanciert, dass die von den Stars in den Spielen getragenen Abzeichen dereinst unter die Sammelbildli gemischt werden – und einige Glückliche sie in den Päckchen ziehen werden (respektive Platzhalter, die man dann einsenden kann).

Bis dahin wird aber noch einige Zeit vergehen. Denn bis und mit der WM 2030 ist noch der Kult-Hersteller Panini im Lead. Ob die Abzeichen wirklich so lange in einer Schublade aufbewahrt werden?

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Schweiz
        Schweiz
        Bosnien und Herzegowina
        Bosnien und Herzegowina