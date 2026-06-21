Nicht nur bei den grossen WM-Stars sind spezielle Abzeichen auf die Matchtrikots geklebt, sondern auch bei vielen Neulingen. Nun ist Licht ins Dunkle gekommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Es gibt neu exklusive Abzeichen für besondere WM-Auszeichnungen

Diese werden auf den Matchtrikots angebracht – und dann wieder entfernt

Stars wie Messi, Ronaldo und Neuer tragen sie, aber auch Junge wie Jaquez und Manzambi

Hast du die neuen Abzeichen auf manchen WM-Trikots noch nicht entdeckt? Keine Sorge, sie sind klein und kaum ersichtlich. Manchmal sind sie da – manchmal auch schnell wieder weg. Aber ganz genauen Beobachtern sind die Embleme auf den Ärmeln (unter dem WM-Logo) wahrscheinlich aufgefallen.

Auch einige Schweizer tragen sie. Shootingstar Johan Manzambi (20) tritt damit bei seiner Einwechslung beim ersten Spiel gegen Katar (1:1) auf die WM-Bühne. Nach Abpfiff ist es bei ihm bereits wieder weg. Und im zweiten Spiel fehlt es komplett. Was hat es mit den geheimnisvollen Abzeichen auf sich?

Aus dem Schweizer Lager ist wie Manzambi auch Luca Jaquez (23) ein WM-Neuling. Er debütierte beim zweiten Spiel gegen Bosnien & Herzegowina (4:1) und sagt nun: «Ich werde das erste getragene WM-Shirt ganz sicher für mich behalten.» Der Medienverantwortliche der Nati sitzt neben ihm und erwähnt den speziellen Aufkleber, der darauf war. «Genau. Es steht Debut drauf», ergänzt Jaquez.

Die Fifa hatte vor der WM nicht allzu viel über die Embleme verraten. Nun ist bekannt, dass es fünf verschiedene Kategorien dieser daumengrossen Aufkleber gibt.

1 WM-Debüt

Beim ersten WM-Auftritt ist auf dem Trikot des entsprechenden Spielers das «Debut»-Emblem aufgeklebt.

2 Vermächtnis

Hat man die Marke von fünf WM-Teilnahmen erreicht, spielt man mit dem persönlichen «Legacy»-Aufkleber in den Landesfarben und dem eigenen Namen darunter.

Cristiano Ronaldo (41) und Lionel Messi (38) bestreiten sogar ihre sechste WM und tragen ihn. Zum illustren Kreis gehören auch Kroatiens Luka Modric (40), der Japaner Yuto Nagatomo (39) und Deutschland-Goalie Manuel Neuer (40) mit ihrer fünften WM-Teilnahme.

Eine heisse Diskussion gits um Mexiko-Goalie Guillermo Ochoa (40), der zum sechsten Mal an einer WM dabei ist. Weil er 2006 und 2010 jedoch nicht zum Einsatz kam, hat er keinen Aufkleber erhalten. Ungerecht?

3 Goldener Ball

Nur Messi und Modric tragen diesen Badge für die Auszeichnung des besten Spielers einer WM. Die Argentinien-Legende wurde 2014 und 2022 ausgezeichnet, Modric 2018. Messi trägt ihn auf dem linken Ärmel unter der Captainbinde und den Legacy-Aufkleber auf dem rechten Ärmel.

4 Goldener Schuh

Der goldene Schuh zeichnet jeweils den WM-Torschützenkönig aus. 2022 gewann Kylian Mbappé (Fr), 2018 Harry Kane (Eng), 2014 James Rodriguez (Kol).

5 Goldener Handschuh

Drei noch aktive WM-Goalies haben den Goldenen-Handschuh-Award erhalten: Emiliano Martinez 2022 (Arg), Thibaut Courtois 2018 (Bel) und Neuer 2014. Sie tragen das entsprechende Abzeichen.

Wieso sie nach dem Spiel verschwinden

Die seltenen Abzeichen sollen offenbar nicht auf den Matchtrikots haften bleiben, sondern werden wieder weggenommen und zu speziellen Sammelstücken werden. Die Aktion hängt mit den berühmten WM-Sammelbildli zusammen.

Bald wechselt die Lizenz zum US-Hersteller Fanatics mit den Sammelbildli namens Topps. Wie das Sport-Magazin «The Athletic» darlegt, wurde von diesem die Idee lanciert, dass die von den Stars in den Spielen getragenen Abzeichen dereinst unter die Sammelbildli gemischt werden – und einige Glückliche sie in den Päckchen ziehen werden (respektive Platzhalter, die man dann einsenden kann).

Bis dahin wird aber noch einige Zeit vergehen. Denn bis und mit der WM 2030 ist noch der Kult-Hersteller Panini im Lead. Ob die Abzeichen wirklich so lange in einer Schublade aufbewahrt werden?