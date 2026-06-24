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Brasil-Legenden spielen mit Infantino Katz und Maus
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Hilfloser Fifa-Präsident:Brasil-Legenden spielen mit Infantino Katz und Maus

«Wir verdienen keinen Dollar»
Fifa-Boss Infantino überrascht mit Aussagen zu Trinkpausen

Fifa-Präsident Gianni Infantino feiert die WM 2026 als «grösser als alles, was die Welt je gesehen hat». Mit 2,85 Millionen Fans nach 44 Spielen steuert das Turnier auf einen Zuschauerrekord zu. Zudem rechtfertigt der Walliser die Notwendigkeit der Trinkpausen.
Publiziert: 07:48 Uhr
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
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Gianni Infantino zieht bei Fox eine WM-Zwischenbilanz.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fifa-Präsident Infantino lobt die WM 2026 als «unglaublich»
  • Zuschauerzahl ist auf Rekordkurs
  • Infantino rechtfertigt Trinkpausen mit Fairness-Gründen, TV-Werbungen werfen für Fifa nichts ab
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Cédric HeebRedaktor Sport

Volle Stadien, eine leidenschaftliche Atmosphäre und spannenden Fussball – so lautet das Zwischenfazit von Fifa-Präsident Gianni Infantino zur WM. In einem auf der Webseite veröffentlichten Artikel bezeichnet der Walliser das Turnier als «unglaublich»: «Es ist grösser als alles, was die Welt je gesehen hat.»

Dabei beziehe er sich nicht nur auf einen Fussball-Event, sondern auf einen Anlass in egal welcher Form: «Es ist der erfolgreichste Anlass der Geschichte.» Die Städte seien im WM-Fieber und viele Familien besuchen die Spiele im Stadion.

WM bei Zuschauerzahl auf Rekordkurs

Der Weltfussballverband liefert Zahlen und verkündet: Die WM befindet sich in Sachen Zuschaueraufkommen auf Rekordkurs. Nach 44 der 104 Partien stehe man bei 2'851'010 Besucherinnen und Besuchern, was im Schnitt 64,796 Fans und einer Auslastung von 99,6 Prozent entsprechen würde. Die Bestmarke liegt noch immer bei der WM 1994 mit insgesamt 3'404'252 Zuschauerinnen und Zuschauern. «Ich bin allen, die ins Stadion kommen sehr, sehr dankbar», so Infantino.

Natürlich liefern die Superstars wie Lionel Messi oder Kylian Mbappé die grossen Geschichten des Turniers, doch die Fifa erfreut sich auch an den emotionalen und überraschenden Anekdoten, wie etwa jene der beiden Aussenseiter-Torhüter Vozinha (Kap Verde) und Eloy Room (Curaçao). Infantino: «Die Resultate und Leistungen haben die Erhöhung auf 48 Teams vollumfänglich gerechtfertigt.»

Infantino erklärt Trinkpausen

Dann spricht er auch noch einen Hauptkritikpunkt der WM an: die Trinkpausen. «Der Hauptgrund ist die Hitze, aber wir müssen auch bedenken, dass bei einem Wettbewerb der WM (...) ein Moment der Erholung äusserst wichtig ist.» Doch es sei auch eine Massnahme der Fairness, dass sie in allen Spielen, auch in den kühleren, durchgeführt werden: «Es ist schwer, zu akzeptieren, dass ein Trainer die Möglichkeit haben könnte, ein Spiel durch Umstellungen zu beeinflussen, nur weil es heisser ist, während andere dies nicht hätten.»

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Zudem hält der 56-Jährige fest, dass die Fifa aus den Werbungen, die während diesen Hydration Breaks gezeigt werden, «keinen Dollar verdient»: «Für die Fifa gibt es keine zusätzlichen Einnahmen, da alle kommerziellen Verträge bereits lange im Voraus unterzeichnet wurden. Für uns ist es eine rein sportliche Angelegenheit.» Und der Sport profitiere von den Pausen, denn vielleicht können die Spieler so bis zum Schluss Vollgas geben.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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