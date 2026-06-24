Fifa-Präsident Gianni Infantino feiert die WM 2026 als «grösser als alles, was die Welt je gesehen hat». Mit 2,85 Millionen Fans nach 44 Spielen steuert das Turnier auf einen Zuschauerrekord zu. Zudem rechtfertigt der Walliser die Notwendigkeit der Trinkpausen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fifa-Präsident Infantino lobt die WM 2026 als «unglaublich»

Zuschauerzahl ist auf Rekordkurs

Infantino rechtfertigt Trinkpausen mit Fairness-Gründen, TV-Werbungen werfen für Fifa nichts ab

Cédric Heeb Redaktor Sport

Volle Stadien, eine leidenschaftliche Atmosphäre und spannenden Fussball – so lautet das Zwischenfazit von Fifa-Präsident Gianni Infantino zur WM. In einem auf der Webseite veröffentlichten Artikel bezeichnet der Walliser das Turnier als «unglaublich»: «Es ist grösser als alles, was die Welt je gesehen hat.»

Dabei beziehe er sich nicht nur auf einen Fussball-Event, sondern auf einen Anlass in egal welcher Form: «Es ist der erfolgreichste Anlass der Geschichte.» Die Städte seien im WM-Fieber und viele Familien besuchen die Spiele im Stadion.

WM bei Zuschauerzahl auf Rekordkurs

Der Weltfussballverband liefert Zahlen und verkündet: Die WM befindet sich in Sachen Zuschaueraufkommen auf Rekordkurs. Nach 44 der 104 Partien stehe man bei 2'851'010 Besucherinnen und Besuchern, was im Schnitt 64,796 Fans und einer Auslastung von 99,6 Prozent entsprechen würde. Die Bestmarke liegt noch immer bei der WM 1994 mit insgesamt 3'404'252 Zuschauerinnen und Zuschauern. «Ich bin allen, die ins Stadion kommen sehr, sehr dankbar», so Infantino.

Natürlich liefern die Superstars wie Lionel Messi oder Kylian Mbappé die grossen Geschichten des Turniers, doch die Fifa erfreut sich auch an den emotionalen und überraschenden Anekdoten, wie etwa jene der beiden Aussenseiter-Torhüter Vozinha (Kap Verde) und Eloy Room (Curaçao). Infantino: «Die Resultate und Leistungen haben die Erhöhung auf 48 Teams vollumfänglich gerechtfertigt.»

Infantino erklärt Trinkpausen

Dann spricht er auch noch einen Hauptkritikpunkt der WM an: die Trinkpausen. «Der Hauptgrund ist die Hitze, aber wir müssen auch bedenken, dass bei einem Wettbewerb der WM (...) ein Moment der Erholung äusserst wichtig ist.» Doch es sei auch eine Massnahme der Fairness, dass sie in allen Spielen, auch in den kühleren, durchgeführt werden: «Es ist schwer, zu akzeptieren, dass ein Trainer die Möglichkeit haben könnte, ein Spiel durch Umstellungen zu beeinflussen, nur weil es heisser ist, während andere dies nicht hätten.»

Zudem hält der 56-Jährige fest, dass die Fifa aus den Werbungen, die während diesen Hydration Breaks gezeigt werden, «keinen Dollar verdient»: «Für die Fifa gibt es keine zusätzlichen Einnahmen, da alle kommerziellen Verträge bereits lange im Voraus unterzeichnet wurden. Für uns ist es eine rein sportliche Angelegenheit.» Und der Sport profitiere von den Pausen, denn vielleicht können die Spieler so bis zum Schluss Vollgas geben.