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Fifa erfindet Viertel im Fussball
Trinkpausen an der WM: Hört auf mit dem Schwachsinn!

Weil sie sich angeblich um die Gesundheit der Spieler sorgt, erfindet die Fifa obligatorische Trinkpausen. Rein zufällig flimmert in denen dann Werbung über die TV-Schirme.
Publiziert: 11:28 Uhr
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Welch ein Glück, dass die Fifa für die Trinkpause einen passenden Sponsor gefunden hat.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fifa erzwingt bei WM Trinkpausen nach 22 Minuten pro Halbzeit
  • TV-Sender nutzen Pausen für Werbung, Fox schaltet zu spät zurück
  • Brasiliens Ancelotti gibt zu, dass sich dadurch das Spiel verändert
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Florian RazReporter Fussball

Noch haben nicht alle Teams ihr erstes Spiel bestritten. Und schon hat diese WM ihr erstes riesiges Ärgernis. Es sind diese Trinkpausen nach 22 Minuten in jeder Halbzeit. Insgesamt sechs Minuten Zwangspause pro Spiel. Vorgeschrieben vom Weltfussballverband Fifa. Es nervt.

Natürlich wurde der sogenannte «Hydration Break» von der Fifa nicht als zusätzliche Werbe-Unterbrechung angekündigt. Nein, offiziell geht es den Hütern des Fussballs allein um das Wohlergehen der Spieler.

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Das würde Sinn machen, wenn alle Matches um 12 Uhr bei drückender Hitze angepfiffen würden. Werden sie aber nicht. Kanada spielte gegen Bosnien bei 19 Grad. Beim Eröffnungsspiel der Mexikaner gegen Südafrika regnete es bei rund 20 Grad.

Dass die Spieler bereitstehen, ist egal

Aber das ist der Fifa egal. Kaum sind die 22. oder die 67. Minute erreicht, wird das Spiel knallhart für jeweils drei Minuten unterbrochen. Marokkaner und Brasilianer stehen längst wieder bereit? Absolut egal. Der Schiedsrichter lässt die Spieler einfach 30 Sekunden auf dem Feld herumstehen, ehe er wieder anpfeift.

Tut er das, weil ihm die Gesundheit der Spieler am Herzen liegt? Oder vielleicht doch, weil TV-Stationen weltweit flugs in die Werbepause schalten, sobald die Trinkpause startet? Der US-Sender Fox schaffte es beim ersten Spiel dieser WM sogar, zehn Sekunden des Spiels zu verpassen, weil zu spät aus der Werbung zurückgeschaltet wurde.

Die Fifa ändert das Spiel mit einem Handstreich

Die Fakten sind eindeutig: Die Fifa hat unter dem Deckmantel der Spielergesundheit aus einem Spiel mit zwei Halbzeiten eines mit vier Vierteln gemacht. Und das hat bereits Einfluss auf die Resultate.

Die Brasilianer etwa glichen gegen Marokko nach der ersten Trinkpause aus. Auch dank der Anweisungen ihres Trainers Carlo Ancelotti. «Die Trinkpause ist wichtig», hat der nach dem 1:1 freimütig zugegeben: «Du kannst deinen Spielern die Probleme im Spiel aufzeigen.»

Die Gelackmeierten sind in diesem Fall die Marokkaner. Und grundsätzlich in jedem Spiel die Zuschauer. Aber die scheinen an dieser WM ja sowieso vor allem als Geldesel eingeplant zu sein.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
Panama
Panama
Ghana
Ghana
Kroatien
Kroatien
England
England
DR Kongo
DR Kongo
Kolumbien
Kolumbien
Usbekistan
Usbekistan
Portugal
Portugal
Algerien
Algerien
Jordanien
Jordanien
Argentinien
Argentinien
Österreich
Österreich
Irak
Irak
Senegal
Senegal
Norwegen
Norwegen
Frankreich
Frankreich
Kap Verde
Kap Verde
Uruguay
Uruguay
Saudi-Arabien
Saudi-Arabien
Spanien
Spanien
Neuseeland
Neuseeland
Iran
Iran
Ägypten
Ägypten
Belgien
Belgien
Tunesien
Tunesien
Japan
Japan
Holland
Holland
Schweden
Schweden
Curaçao
Curaçao
Ecuador
Ecuador
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
Deutschland
Deutschland
Paraguay
Paraguay
Türkei
Türkei
Australien
Australien
USA
USA
Haiti
Haiti
Marokko
Marokko
Brasilien
Brasilien
Schottland
Schottland
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Katar
Katar
Kanada
Kanada
Schweiz
Schweiz
Südafrika
Südafrika
Tschechien
Tschechien
Südkorea
Südkorea
Mexiko
Mexiko
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WM 2026
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        DR Kongo
        DR Kongo
        Kolumbien
        Kolumbien
        Usbekistan
        Usbekistan
        Portugal
        Portugal
        Algerien
        Algerien
        Jordanien
        Jordanien
        Argentinien
        Argentinien
        Österreich
        Österreich
        Irak
        Irak
        Senegal
        Senegal
        Norwegen
        Norwegen
        Frankreich
        Frankreich
        Kap Verde
        Kap Verde
        Uruguay
        Uruguay
        Saudi-Arabien
        Saudi-Arabien
        Spanien
        Spanien
        Neuseeland
        Neuseeland
        Iran
        Iran
        Ägypten
        Ägypten
        Belgien
        Belgien
        Tunesien
        Tunesien
        Japan
        Japan
        Holland
        Holland
        Schweden
        Schweden
        Curaçao
        Curaçao
        Ecuador
        Ecuador
        Elfenbeinküste
        Elfenbeinküste
        Deutschland
        Deutschland
        Paraguay
        Paraguay
        Türkei
        Türkei
        Australien
        Australien
        USA
        USA
        Haiti
        Haiti
        Marokko
        Marokko
        Brasilien
        Brasilien
        Schottland
        Schottland
        Bosnien und Herzegowina
        Bosnien und Herzegowina
        Katar
        Katar
        Kanada
        Kanada
        Schweiz
        Schweiz
        Südafrika
        Südafrika
        Tschechien
        Tschechien
        Südkorea
        Südkorea
        Mexiko
        Mexiko
        WM 2026
        WM 2026