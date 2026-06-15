Trinkpausen an der WM: Hört auf mit dem Schwachsinn!

Weil sie sich angeblich um die Gesundheit der Spieler sorgt, erfindet die Fifa obligatorische Trinkpausen. Rein zufällig flimmert in denen dann Werbung über die TV-Schirme.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fifa erzwingt bei WM Trinkpausen nach 22 Minuten pro Halbzeit

TV-Sender nutzen Pausen für Werbung, Fox schaltet zu spät zurück

Brasiliens Ancelotti gibt zu, dass sich dadurch das Spiel verändert

Florian Raz Reporter Fussball

Noch haben nicht alle Teams ihr erstes Spiel bestritten. Und schon hat diese WM ihr erstes riesiges Ärgernis. Es sind diese Trinkpausen nach 22 Minuten in jeder Halbzeit. Insgesamt sechs Minuten Zwangspause pro Spiel. Vorgeschrieben vom Weltfussballverband Fifa. Es nervt.

Natürlich wurde der sogenannte «Hydration Break» von der Fifa nicht als zusätzliche Werbe-Unterbrechung angekündigt. Nein, offiziell geht es den Hütern des Fussballs allein um das Wohlergehen der Spieler.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das würde Sinn machen, wenn alle Matches um 12 Uhr bei drückender Hitze angepfiffen würden. Werden sie aber nicht. Kanada spielte gegen Bosnien bei 19 Grad. Beim Eröffnungsspiel der Mexikaner gegen Südafrika regnete es bei rund 20 Grad.

Dass die Spieler bereitstehen, ist egal

Aber das ist der Fifa egal. Kaum sind die 22. oder die 67. Minute erreicht, wird das Spiel knallhart für jeweils drei Minuten unterbrochen. Marokkaner und Brasilianer stehen längst wieder bereit? Absolut egal. Der Schiedsrichter lässt die Spieler einfach 30 Sekunden auf dem Feld herumstehen, ehe er wieder anpfeift.

Tut er das, weil ihm die Gesundheit der Spieler am Herzen liegt? Oder vielleicht doch, weil TV-Stationen weltweit flugs in die Werbepause schalten, sobald die Trinkpause startet? Der US-Sender Fox schaffte es beim ersten Spiel dieser WM sogar, zehn Sekunden des Spiels zu verpassen, weil zu spät aus der Werbung zurückgeschaltet wurde.

Die Fifa ändert das Spiel mit einem Handstreich

Die Fakten sind eindeutig: Die Fifa hat unter dem Deckmantel der Spielergesundheit aus einem Spiel mit zwei Halbzeiten eines mit vier Vierteln gemacht. Und das hat bereits Einfluss auf die Resultate.

Die Brasilianer etwa glichen gegen Marokko nach der ersten Trinkpause aus. Auch dank der Anweisungen ihres Trainers Carlo Ancelotti. «Die Trinkpause ist wichtig», hat der nach dem 1:1 freimütig zugegeben: «Du kannst deinen Spielern die Probleme im Spiel aufzeigen.»

Die Gelackmeierten sind in diesem Fall die Marokkaner. Und grundsätzlich in jedem Spiel die Zuschauer. Aber die scheinen an dieser WM ja sowieso vor allem als Geldesel eingeplant zu sein.