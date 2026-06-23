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Verrückter WM-Modus
DFB-Team kennt Gegner für K.o.-Phase erst am Tag vor dem Spiel

Die deutsche Nationalmannschaft erfährt für den Sechzehntelfinal ein Kuriosum: Zwar weiss das Team von Julian Nagelsmann schon wo und wann es spielt, der Gegner steht aber erst gut 36 Stunden vor Anpfiff fest.
Publiziert: 22:15 Uhr
|
Aktualisiert: 22:35 Uhr
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Wie bitte? Deutschland (hier Leon Goretzka) kennt den Sechzehntelfinal-Gegner 48 Stunden vor dem Spiel noch nicht.
Foto: imago/Ulmer/Teamfoto

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deutschland erreicht erstmals seit 2014 K.o.-Phase einer WM
  • Gegner steht erst am Sonntag fest, aktuell wäre es Schottland
  • 495 Szenarien entscheiden über den Gruppendritten als nächsten Gegner
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Cédric HeebRedaktor Sport

Deutschland hat es erstmals seit 2014 wieder in die K.o.-Phase einer WM geschafft. Und nicht nur das: Das DFB-Team hat sich den Gruppensieg bereits vor dem letzten Spiel gegen Ecuador gesichert. Das bedeutet, dass Julian Nagelsmann und seine Spieler schon fix wissen, dass sie am Montag um 22.30 Uhr Schweizer Zeit in Boston ihren Sechzehntelfinal bestreiten werden.

Nur: Der Gegner wird bis zum Abschluss der Gruppenphase am Sonntag nicht klar sein. Der Grund ist, dass Deutschland auf einen Gruppendritten treffen wird. Die Deutschen werden auf den Drittplatzierten der Gruppe A, B (mit der Schweiz), C, D oder F treffen. Die Dritten dieser Gruppe werden zwar bereits am frühen Freitagmorgen Schweizer Zeit feststehen, wenn die letzten Spiele in Gruppe F vorbei sind, allerdings kann sich danach immer noch einiges verschieben.

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Denn alle Gruppendritten werden in einer separaten Rangliste geführt (siehe oben). Diese kann dann durch die Partien vom Samstag- und Sonntagmorgen nochmals durcheinandergewirbelt werden. Erst nach den letzten Spielen am Sonntag steht die Rangliste fest und damit die acht Gruppendritten, die weiterkommen, und die vier, die die Heimreise antreten müssen.

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Eine von der Fifa vordefinierte Tabelle – es gibt 495 Szenarien (!) – ermittelt dann anhand der acht Teams, die sich qualifiziert haben, welcher der fünf möglichen Gruppendritten auf Deutschland trifft. Nach aktuellem Stand wäre Schottland der Gegner des DFB-Teams im Sechzehntelfinal. Klar ist: Der WM-Modus verlangt fast schon ein Hochschulstudium, um ihn zu verstehen. 

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
5
4
2
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0:0
2
2
4
2
Ghana
Ghana
0:0
2
1
4
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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