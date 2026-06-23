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Von der WM abgereist
Frankreich-Coach Deschamps trauert um seine Mutter

Schwierige Stunden für Didier Deschamps. Während er mit Frankreich an der WM weilt, ist seine Mutter gestorben. Der Nationaltrainer ist deswegen in die Heimat gereist.
Publiziert: 22:29 Uhr
|
Aktualisiert: 22:30 Uhr
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Verpasst die anstehenden Trainings und das letzte Gruppenspiel: Didier Deschamps.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Didier Deschamps trauert um seine Mutter
  • Sie ist während der Weltmeisterschaft gestorben
  • Der französische Nationaltrainer ist für die Beerdigung in die Heimat gereist
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Und plötzlich wird der Fussball zur Nebensache. Diese traurige Erfahrung muss Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps machen. Wie der französische Verband mitteilt, hat der 57-Jährige am Dienstagmorgen und nur wenige Stunden nach dem 3:0-Sieg gegen den Irak erfahren, dass seine Mutter gestorben ist.

Die Weltmeisterschaft rückt in den Hintergrund, für Deschamps zählt in diesen Stunden nur seine Familie. «Er kehrt nach Frankreich zurück, um an der Beerdigung teilzunehmen», schreibt der Verband in seiner Mitteilung. Damit wird er nicht nur die nächsten Trainings der Mannschaft verpassen, sondern auch das abschliessende Gruppenspiel am Freitag (21 Uhr, Schweizer Zeit) gegen Norwegen.

Die Abreise erfolgt in Absprache mit dem französischen Verbandspräsidenten Philippe Diallo, der im Trainingslager der Nationalmannschaft weilt. Er hat zugestimmt, dass Deschamps die Verantwortung für die Leitung der Mannschaft bis zu seiner Rückkehr an seinen Assistenten Guy Stéphan überträgt.

«In dieser äusserst schmerzlichen Zeit wünschen wir dem Nationaltrainer viel Kraft und versichern ihm die Unterstützung aller Mitglieder des Verbandes», heisst es abschliessend in der Verbandsmitteilung.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
5
4
2
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0:0
2
2
4
2
Ghana
Ghana
0:0
2
1
4
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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