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Kanadische Reporterin schwärmt von Manzambi
«Ich schrieb in unseren internen Chat: Schaut genau hin»

TSN-Reporterin und -Moderatorin Camila Gonzalez (28) hat sich zwei Wochen an die Fersen der Nati geheftet. Sie sagt, wer und was ihr imponiert hat, welche Ähnlichkeiten die beiden Länder haben und warum sie unbedingt will, dass Kanada Gruppenerster wird.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
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Camila Gonzalez ist Moderatorin und Reporterin beim kanadischen Sender TSN.
Foto: zVg
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Blick: Camila Gonzalez (28), Sie haben für TSN die Nati zweieinhalb Wochen hautnah verfolgt. Was hat Ihnen am meisten imponiert?
Camila Gonzalez: Es war eine sehr schöne Erfahrung, denn normalerweise bin ich im Studio. Die Spieler wie Granit Xhaka oder Manuel Akanji waren sehr freundlich und respektvoll. Und ich war überrascht, dass ich Fragen sogar auf Spanisch stellen konnte.

Welche sind die bekanntesten Schweizer Fussballer in Kanada?
Xhaka, weil es sehr viele Anhänger von Arsenal, aber auch von Sunderland gibt. Aber auch Akanji aufgrund der grossen italienischen Community. Früher waren auch Xherdan Shaqiri und Yann Sommer sehr bekannt. Und jetzt ist der eine oder andere auch auf Johan Manzambi aufmerksam geworden.

Was halten Sie von ihm?
Als er gegen Bosnien eingewechselt wurde, habe ich in unserem internen Chat geschrieben, schaut genau hin, er wird ein Tor schiessen (lacht). Auch Kanada könnte er überraschen, wenn er eingewechselt wird.

Wie vergleichen Sie Kanada und die Schweiz?
Die Länder haben sehr viele Ähnlichkeiten, wie die Vielsprachigkeit zum Beispiel. Beide Teams sind hier, um Geschichte zu schreiben. Vielleicht haben sie nicht denselben Spielstil, aber beide haben eine klare Identität.

Wie schätzen Sie das kanadische Team ein?
Wir haben inzwischen auch Spieler, die in der Premier League, der Serie A oder der Bundesliga spielen – und sehr viele aufstrebende Talente. Die Erfahrungen der WM 2022 sind sehr wichtig. Die Spieler kennen nun den Druck und wissen, wie es ist, an einer WM auf dem Platz zu stehen und die Nationalhymne zu hören. Sie sind keine Neulinge mehr.

Was trauen Sie Kanada zu?
Die Gruppenphase war machbar, wenn sie nun eine K.-o.-Runde überstehen würden, wäre das aus meiner Sicht ein grosser Erfolg.

In den USA ist bereits vom WM-Titel die Rede. Wie sieht das in Kanada aus?
Ist man einmal im Achtelfinal, kann nachher alles passieren. Das ist natürlich auch die Mentalität der Kanadier. Aber wenn man die WM-Historie anschaut, dann haben nur ein paar wenige Teams den Pokal gewonnen.

Ihr Tipp für das Spiel gegen die Schweiz?
2:2. Und da ich ja kolumbianische Wurzeln habe, wäre mein Traum-Achtelfinal Kanada gegen Kolumbien am 7. Juli, meinem Geburtstag, in Vancouver. Egal, wie das Spiel ausgehen würde, ich hätte gewonnen (lacht).

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Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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Kanada
Kanada
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
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