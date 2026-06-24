Muss Johan Manzambi gegen Bosnien & Herzegowina von Beginn an ran? Im Blick-Podcast Forza XXL! sind sich Fabian Frei und Ciriaco Sforza uneinig. Ausserdem sprechen sie über die Position des Shootingstars und den nächsten Gegner Kanada.

Er ist bisher die Figur der Schweizer Nati an der WM. Johan Manzambi (20) schoss die Schweiz nach seiner Einwechslung mit zwei Toren zum Sieg gegen Bosnien. Und vor dem Kanada-Spiel fragt sich die ganze Fussball-Schweiz, ob unser Shootingstar jetzt endlich beginnen darf.

Auch die Experten im Blick-Podcast Forza XXL! sind sich bei der Manzambi-Frage uneinig. «Er hat die Leistungen gezeigt. Ich würde ihn von Beginn weg laufen lassen», sagt Ciriaco Sforza (56).

Fabian Frei (37) ist anderer Meinung. «Ich würde ihn nicht von Anfang an bringen. Es funktioniert ja», so der ehemalige FCB-Captain. «Man kann diskutieren, ihn 10 oder 15 Minuten früher zu bringen. Aber er ist so ein genialer Spieler, wenn man ihn reinbringt. Auch wenn er das nicht gerne hört. Du musst ihm vermitteln, dass er wichtig ist in dieser Rolle.»

Manzambi im Zentrum?

Bei der Position sind sich die beiden dafür einig. «Ich sehe ihn eher im Zentrum. Er ist sehr variabel und technisch gut», findet Sforza. Frei führt aus: «Ich finde es fast etwas schade, ihn auf dem Flügel zu bringen. Er muss den Ball haben, dann läuft immer etwas. Auf dem Flügel gibt es teilweise Phasen, wo du den Ball lange nicht hast. Darum schätze ich ihn auf der Zehnerposition am stärksten ein. Auch die zwei Tore macht er vom Zentrum aus.»

Murat Yakin (51) sieht ihn dagegen eher auf dem Flügel. «Am Ende haben wir einen Nationaltrainer, der ihn mehr auf dem Flügel sieht. Als Trainer entscheidest du, was dein Bauch sagt», stärkt Sforza Yakin den Rücken.

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«Remo Freuler in Spektakel»

Für Fabian Frei ist Manzambi der perfekte Spieler im modernen Fussball. «Diesen Spielertyp hat es vor 20 Jahren noch gar nicht gegeben. Wenn du 1994 jemandem gesagt hättest, er sei ein Box-to-Box-Spieler, hätte er dich komisch angeschaut.»

«Er ist quasi Remo Freuler in Spektakel», vergleicht Fabian Frei scherzhaft. «Freuler ist immer solide und macht seinen Job. Darin ist er sensationell. Johan macht einfach alles extremer. Offensiv und defensiv», erklärt der 24-fache Natispieler seinen Vergleich.

Hält Kanada an Taktik fest?

Gegen Kanada braucht es vor allem eine physische Leistung. «Sie sind technisch nicht so stark. Dafür muss unsere Nati physisch und athletisch dagegenhalten. Fussballerisch ist unsere Nati besser», ist für Ciriaco Sforza klar.

Fabian Frei fragt sich, ob Kanadas Jesse Marsch (52) an seinem offensiven Gameplan festhalten wird. «Das würde uns in die Karten spielen. Ich erwarte sie ziemlich verhalten. Ich denke, sie werden die Schweiz kommen lassen.» Für ihn ist aber klar: «Ich habe vollstes Vertrauen in unsere Jungs, dass sie Platz 1 sichern werden.»