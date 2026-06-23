Kein anderer Schweizer ist an Weltmeisterschaften so lange auf dem Platz gestanden wie Ricardo Rodriguez (33). Der Linksverteidiger ist Dauerbrenner, stiller Leader und Publikumsliebling.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ricardo Rodriguez spielt gegen Katar nicht über die volle Distanz

Mit 1289 WM-Minuten ist er Rekordhalter unter den Schweizern

Am Mittwoch könnte er sein 15. WM-Spiel gegen Kanada absolvieren

Es ist eine Premiere, die Ricardo Rodriguez (33) im Startspiel gegen Katar (1:1) erlebt. Kurz vor Schluss wird der Nati-Verteidiger ausgewechselt – und steht damit zum ersten Mal in einem WM-Spiel nicht über die volle Distanz auf dem Platz. 14 Partien hat der Zürcher inzwischen an einer WM-Endrunde bestritten. Eine Schweizer Bestmarke, die er sich mit seinem guten Freund Granit Xhaka (33) teilt.

Es gibt aber auch einen Rekord, den Rodriguez ganz für sich allein in Anspruch nehmen kann: Insgesamt 1289 Minuten hat er während seiner vier WM-Teilnahmen gesammelt. Mehr als jeder andere Schweizer.

Doch vor der Abreise nach Nordamerika schien plötzlich unklar, wie viele Minuten an dieser WM dazukommen würden. Etwas überraschend verzichtete Nati-Trainer Murat Yakin (51) im Testspiel gegen Jordanien (4:1) zu Beginn auf Rodriguez. Aufgrund der Systemumstellung auf eine Dreierkette und der Hereinnahme von Denis Zakaria rutschte der Dauerbrenner kurz vor WM-Start plötzlich aus der Startelf. «Ich war selber überrascht, dass ich nicht gespielt habe. Schliesslich habe ich meine Leistungen immer gebracht.»

«Ich bin nicht nur ruhig»

Das scheint sich auch Yakin bewusst geworden zu sein. Sowohl im letzten Test gegen Australien (1:1) als auch in den beiden Gruppenspielen gegen Katar und Bosnien-Herzegowina (4:1) liess er seinen Routinier wieder von Beginn an laufen. Rodriguez verdankte es dem Nati-Coach mit den gewohnt abgeklärten Auftritten.

Der Umstand, dass er nach fast 15 Jahren seinen Stammplatz in der Nati verlieren könnte, scheint Rodriguez aus der Ruhe gebracht zu haben. «Ich bin ein positiver Mensch, der keine Konflikte mag und immer nach vorne schaut», sagt er über sich selbst. «Aber ich bin nicht nur ruhig. Innerhalb der Mannschaft sage ich auch meine Meinung, wenn es nötig ist.» Anders als Granit Xhaka, der in den vergangenen Wochen mehrfach in Interviews Kritik äusserte, würde er selbst solche Dinge nicht öffentlich kommunizieren. «Aber jeder ist anders. Ich weiss aber, dass es Granit nur gut gemeint hat», findet der Linksverteidiger.

Auch im Ausland ist Rodriguez Kult

Als Typ, der grosse Reden schwingt, hat sich Rodriguez in seiner langen Karriere nie hervorgetan. Trotzdem – oder viel eher gerade deshalb – geniesst er in der Schweiz Kultstatus. Der einstige U17-Weltmeister, der seit seinem Nati-Debüt vor bald 15 Jahren hinten links eine sicherere Bank ist als manch Schweizer Finanzdienstleister, ist unbestritten einer der grössten Publikumslieblinge.

Doch nicht nur in der Schweiz geniesst er den Ruf des «ewigen Rodriguez». Alle vier Jahre, wenn der 140-fache Nationalspieler wieder weltweit auf den TV-Bildschirmen auftaucht, dreht das Internet durch. Schliesslich trägt Rodriguez nicht nur noch immer die gleiche Frisur wie bei seinem WM-Debüt vor zwölf Jahren. Er scheint auch kaum einen Tag gealtert zu sein.

Sein Geheimnis? «Keine Ahnung. Ich habe zu Hause nicht zu viel Stress. Das ist sicher wichtig, um entspannt zu bleiben», scherzt er. «Ich bin schon lange dabei und weiss genau, was ich brauche. Ich passe auf mich auf und bleibe mir selbst immer treu.» So einfach also.

Seine letzte WM – oder doch nicht?

Gegen Kanada könnte Rodriguez am Mittwoch zum 15. Mal in einem WM-Spiel zum Einsatz kommen. Nicht an alle vorherigen Auftritte denkt er gerne zurück. Besonders die drei K.-o.-Spiele gegen Argentinien (0:1 n.V.), Schweden (0:1) und Portugal (1:6) bleiben ihm in schmerzlicher Erinnerung. In allen drei Partien verabschiedete sich die Nati im Achtelfinal aus dem WM-Turnier.

Dieses Mal soll es für die Schweiz endlich einen Schritt weitergehen. Auf mögliche Gedankenspiele, ob nun der erste oder zweite Gruppenrang dafür die bessere Ausgangslage mit sich bringt, will sich Rodriguez aber nicht einlassen. «Wir wollen den ersten Platz. Wenn du Weltmeister werden willst, musst du gegen jedes Team gewinnen können!»

Für Rodriguez ist es mit grosser Sicherheit die letzte Gelegenheit, dieses ambitionierte Ziel zu erreichen. Auch wenn er selbst offenlässt, ob das laufende Turnier seine letzte WM ist. «Gedanken macht man sich immer. Aber ich versuche einfach, jedes Spiel zu geniessen und so zu spielen, als wäre es mein letztes WM-Spiel.» Wohl mindestens zwei weitere werden für den ewigen Rodriguez aber noch dazukommen.

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