79. Minute beim Spiel zwischen Ghana und England. Prince Kwabena Adu zieht alleine aufs englische Tor zu, als ihm Englands Ezri Konsa von hinten in die Beine springt. Der Afrikaner geht zu Boden, schiesst dann noch halbherzig aufs Tor.
Die Pfeife des Schiedsrichters bleibt stumm und auch der VAR meldet sich nicht. Ghana kann es nicht glauben. Wurden die Afrikaner um einen klaren Elfmeter gebracht?
Sarkasmus vom Trainer
Trainer Carlos Queiroz zeigt sich nach der Partie an der Pressekonferenz frustriert. «Arbeitet der VAR noch an der WM?», fragt er den Fifa-Pressesprecher zynisch. Als dieser mit Ja antwortet, sagt er: «Ich bezweifle es.» Und führt aus: «Der VAR ging Kaffee trinken. Das war ein klarer Elfmeter für Ghana.»
Es ist nicht die einzige Szene, in der Ghana mit Schiri Hector Said Martinez hadert. Nach etwas mehr als einer Stunde nimmt Jordan Pickford bei einem missglückten Ausflug Adu mit. Der Unparteiische entscheidet auf Stürmerfoul. Eine strittige Entscheidung.
Muss Bellingham fliegen?
Und Jude Bellingham hätte gut und gerne vom Platz fliegen können. Als er während des Spiels mit Jordan Ayew diskutiert, hält sich der Real-Superstar die Hand vor den Mund. Seit dieser WM eigentlich eine Rote Karte. Paraguays Almiron flog dafür gegen die Türkei vom Platz.
Am Ende wird Ghana dennoch zufrieden sein mit dem Remis gegen England. Der Punkt bringt die Black Stars so gut wie sicher in die K.-o.-Phase.
Derweil ärgern sich die Engländer über die Leistung ihres eigenen Teams. «Sie wurden an einem frustrierenden Abend wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt», titelt der «Mirror». Und die «Daily Mail» schreibt: «Yawn in the USA.» (dt.: Gähnen in den USA).
Demut zeigt nach dem Spiel Jude Bellingham. Der Engländer, der die Partie nicht hätte zu Ende spielen dürfen, wird mit dem Award für den Spieler des Spiels ausgezeichnet. Doch er sagt: «Den Titel hätte ein Spieler von Ghana bekommen müssen.»
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
2
1
4
3
Schottland
2
0
3
4
Haiti
2
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
2
5
6
2
Australien
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
2
-8
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
2
2
4
2
Iran
2
0
2
3
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
2
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
2
-3
0
4
Irak
2
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
2
0
3
3
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
2
-7
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
2
2
4
2
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
2
-2
0