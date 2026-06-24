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Wird hier Ghana ein Penalty geklaut?
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Konsa haut Adu um:Wird hier Ghana ein Penalty geklaut?

«Der VAR ging Kaffee trinken»
Wurde Ghana hier ein Elfmeter geklaut?

Nach dem 0:0 gegen England ärgert sich Ghana über den Schiedsrichter. Wurden die Afrikaner um einen Elfmeter gebracht? Und hätte Jude Bellingham vom Platz fliegen müssen?
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Englands Konsa springt Gegenspieler Adu im Strafraum in die Beine.
Foto: Getty Images
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Björn LindroosRedaktor Sport

79. Minute beim Spiel zwischen Ghana und England. Prince Kwabena Adu zieht alleine aufs englische Tor zu, als ihm Englands Ezri Konsa von hinten in die Beine springt. Der Afrikaner geht zu Boden, schiesst dann noch halbherzig aufs Tor.

Die Pfeife des Schiedsrichters bleibt stumm und auch der VAR meldet sich nicht. Ghana kann es nicht glauben. Wurden die Afrikaner um einen klaren Elfmeter gebracht?

Sarkasmus vom Trainer

Trainer Carlos Queiroz zeigt sich nach der Partie an der Pressekonferenz frustriert. «Arbeitet der VAR noch an der WM?», fragt er den Fifa-Pressesprecher zynisch. Als dieser mit Ja antwortet, sagt er: «Ich bezweifle es.» Und führt aus: «Der VAR ging Kaffee trinken. Das war ein klarer Elfmeter für Ghana.»

Es ist nicht die einzige Szene, in der Ghana mit Schiri Hector Said Martinez hadert. Nach etwas mehr als einer Stunde nimmt Jordan Pickford bei einem missglückten Ausflug Adu mit. Der Unparteiische entscheidet auf Stürmerfoul. Eine strittige Entscheidung.

Muss Bellingham fliegen?

Und Jude Bellingham hätte gut und gerne vom Platz fliegen können. Als er während des Spiels mit Jordan Ayew diskutiert, hält sich der Real-Superstar die Hand vor den Mund. Seit dieser WM eigentlich eine Rote Karte. Paraguays Almiron flog dafür gegen die Türkei vom Platz.

Am Ende wird Ghana dennoch zufrieden sein mit dem Remis gegen England. Der Punkt bringt die Black Stars so gut wie sicher in die K.-o.-Phase.

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Derweil ärgern sich die Engländer über die Leistung ihres eigenen Teams. «Sie wurden an einem frustrierenden Abend wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt», titelt der «Mirror». Und die «Daily Mail» schreibt: «Yawn in the USA.» (dt.: Gähnen in den USA).

Demut zeigt nach dem Spiel Jude Bellingham. Der Engländer, der die Partie nicht hätte zu Ende spielen dürfen, wird mit dem Award für den Spieler des Spiels ausgezeichnet. Doch er sagt: «Den Titel hätte ein Spieler von Ghana bekommen müssen.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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Ghana
Ghana
England
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