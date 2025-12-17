Beim letzten Heimspiel vor der Winterpause empfängt der FCZ am Mittwochabend Lugano (20.30 Uhr). Ein klassischer Strichkampf. Bringt er die FCZ-DNA wieder zum Vorschein? Das Inside zum Spiel.

Darum gehts Besonders einer hat sich in den Vordergrund gespielt

So könnte die Aufstellung gegen Lugano aussehen

Beim Pressing muss sich FCZ noch Gedanken machen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Florian Raz Reporter Fussball

Die News der Woche

Gesperrte, Verletzte, verletzte Gesperrte und gesperrte Verletzte: Das Kader des FCZ war in den letzten Spielen arg reduziert – und hat gerade darum einen Faktor dazugewonnen: FCZ-DNA. Gegen St. Gallen standen sieben Spieler mit Vergangenheit im klubeigenen Nachwuchs in der Startformation. Gegen Winterthur waren es immer noch sechs. Vor allem Miguel Reichmuth im zentralen Mittelfeld hat die Chance genutzt, die sich ihm durch den Ausfall von Nelson Palacio geboten hat. Spielt der 22-Jährige so weiter, könnte sich der eben bis 2030 verlängerte Vertrag schnell vor allem als eines herausstellen: als Argument, warum die Ablösesumme nach oben geschraubt werden kann.

Die grosse Frage

Bleibt der FCZ dran an Rang sechs – und damit an einem Platz in der Finalrunde? Oder müssen die Zürcher den FC Lugano enteilen lassen? Das Duell mit den Tessinern, die derzeit drei Punkte vor dem FCZ liegen, ist ein klassischer Strichkampf.

Gesagt ist gesagt

«Mit Dennis Hediger ist eine neue Energie reingekommen.» – Mittelfeldspieler Cheveyo Tsawa (19) erklärt im Blick-Interview, wie der FCZ zum erfolgreichsten Team der Super League der letzten fünf Runden geworden ist.

Mögliche Aufstellung

Brecher; Kamberi, Vujevic, Sauter, Ligue; Tsawa, Reichmuth, Zuber; Emmanuel, Kény, Phaëton.

Wer fehlt?

Markelo (gesperrt). Gomez bleibt nach der abgewiesenen Einsprache ebenfalls gesperrt – für drei weitere Spiele. Dazu kommen die Verletzten: Comenencia, Palacio, Rodic.

Neben dem Platz

Die grosse Frage, die sich seit dem Interview von FCZ-Präsident Ancillo Canepa und mit dem baldigen Einstieg von Unternehmer Claudio Cisullo in den Verwaltungsrat stellt: Wird bloss das scheinbar allumfassende Pflichtenheft von Milos Malenovic enger gefasst? Oder betrifft die nächste Umstrukturierung im Home of FCZ gar den Sportchef selbst, der in seiner Amtszeit fast keinen Stein auf dem anderen gelassen hat?

Hast du gewusst, dass...

… der FCZ zwar das Team der Liga ist, das den Gegner bei dessen Ballbesitz am schnellsten unter Druck setzt – dass er bei den hohen Balleroberungen aber trotzdem bloss auf dem viertletzten Platz landet? Sprich: Das hohe Zürcher Pressing wird von den Gegnern häufig umspielt.

Aufgepasst auf

Antonios Papadopoulos. Der Lugano-Innenverteidiger scheint von den Transfergerüchten um seine Person (Besiktas Istanbul) beflügelt zu werden. Gegen Servette hat er so gleich zwei Tore geschossen: eins per Weitschuss, eins mit dem Kopf nach einem Standard.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 17 Runden:

1. Reichmuth 4,6

2. Bangoura 4,5

3. Vujevic 4,2

Hier gehts zu allen Zürcher Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Der Gegner

Stürmer Koutsias bleibt im Tessin – der Grieche hat bis 2028 unterschrieben. Hier erscheint das Lugano-Inside.

18 Runde

Di., St. Gallen – Sion, 20.30 Uhr

Di., Winterthur – Thun, 20.30 Uhr

Mi., Luzern – Basel, 20.30 Uhr

Mi., YB – GC, 20.30 Uhr

Mi., FCZ – Lugano, 20.30 Uhr

Spielfrei: Lausanne, Servette (Europacup Lausanne)