«Ich bin zum ersten Mal in dieser Saison ohne Worte»
Enttäuschter FCB-Daniliuc:«Ich bin zum ersten Mal in dieser Saison ohne Worte»

Spieler setzen sich für ihn ein
Erlebt Magnin Weihnachten noch als FCB-Trainer?

Wenig Tore, wenig Punkte. Auch beim 0:0 gegen Lausanne ist der FCB das bessere Team, kann aber nicht gewinnen. Trainer Ludovic Magnin bleibt angezählt.
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
Ludovic Magnin muss mit dem FCB einen weiteren Rückschlag hinnehmen.
Foto: Benjamin Faes/freshfocus

Darum gehts

  • FCB-Trainer Magnin wünscht sich Punkte statt neuen Stürmer vor Weihnachten
  • Basler Team zeigt ordentlichen Auftritt, lässt aber wertvolle Punkte liegen
  • FCB gewann nur 10 Punkte in den letzten 8 Ligaspielen
Lucas WerderReporter Fussball

Heiligabend steht vor der Tür. Und bei nur drei mickrigen Toren aus den letzten sechs Super-League-Spielen scheint klar, was sich Ludovic Magnin (46) unter dem Weihnachtsbaum wünscht: einen neuen Stürmer. Doch der FCB-Trainer winkt nach der Nullnummer gegen Lausanne ab. «Was ich mir wünsche, sind sechs Punkte bis zur Winterpause.»

Dabei würde seinem Team etwas offensive Verstärkung nicht schaden. Mit Ausnahme des glücklichen Siegs in Winterthur haben sich die Basler in den vergangenen Wochen immer mehr Chancen herausgespielt als der Gegner. Ausgerechnet auf der Schützenwiese feierte der FCB aber den einzigen Ligasieg seit Ende Oktober.

Für dieses Foul sieht Lausanne-Lekoueiry gegen den FCB Rot
Highlights im Video:Für dieses Foul sieht Lausanne-Lekoueiry gegen den FCB Rot

Nur drei Teams schlechter als der FCB

Auch gegen Lausanne liefert Magnins Team einen ordentlichen Auftritt ab. Anders als noch im Oktober, als die Basler vom gleichen Gegner mit 1:5 abgefertigt wurden, lässt der FCB dieses Mal kaum etwas zu. «Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert. Gegen eine gute Mannschaft, die bekannt für ihr Umschaltspiel ist», so der Basler Trainer. «Der Weg, wie wir Fussball spielen, ist zu hundert Prozent der richtige», ist Magnin darum überzeugt.

Aber weil Magnin die Offensivprobleme seiner Mannschaft weiterhin nicht in den Griff bekommt, lässt der FCB erneut wertvolle Punkte liegen. Zehn Zähler haben die Basler in den letzten acht Ligaspielen gewonnen. Nur Winterthur (8), GC und Luzern (beide 5) haben in diesem Zeitraum eine schlechtere Punkteausbeute. Darum scheint Magnins Zukunft als FCB-Trainer ungewisser denn je.

Dessen ist sich der Lausanner auch selbst bewusst. «Es geht um unseren Job», hatte Magnin vergangenes Wochenende seinen emotionalen Ausbruch gegen Winterthur erklärt. Nach dem 0:0 gegen Lausanne fügt er an: «Solange du nicht gewinnst, musst du dich immer hinterfragen und Lösungen suchen.»

Daniliuc verteidigt Magnin

Seine Spieler scheint Magnin aber noch hinter sich zu haben. «Das Letzte, was ich nach dem Spiel gegen Aston Villa und diesem Spiel machen würde, ist dem Trainer die Schuld geben», sagt Flavius Daniliuc (24). Magnin und sein Staff würden der Mannschaft klare Vorgaben geben, welche diese auch so umsetze. «Am Ende liegt es an der Mannschaft. Wir lassen die Effizienz vor dem Tor vermissen», so der Verteidiger.

Darum ist sich Daniliuc sicher: «Der Trainer sitzt gerade fest im Sattel.» Allerdings steht der Österreicher erst seit September beim FCB unter Vertrag und hat sich womöglich noch nicht allzu intensiv mit der Basler Trainerhistorie befasst.

Damit Magnin Heiligabend aber tatsächlich noch als FCB-Trainer erlebt, sollte sich sein Wunsch mit sechs Punkten aus zwei Spielen aber zwingend bereits vor dem Weihnachtsfest erfüllen. Es warten Luzern (auswärts) und Servette.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
17
11
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
17
13
31
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
17
7
29
4
FC Basel
FC Basel
17
7
28
5
FC Sion
FC Sion
17
6
27
6
FC Lugano
FC Lugano
17
1
27
7
FC Zürich
FC Zürich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
17
-3
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
17
-12
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
17
-24
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
