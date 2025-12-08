DE
FR
Abonnieren
FC Basel
FC Basel
16:30
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Zum Fussball-Kalender
FC Basel
FC Basel
Ab 16:30 Uhr
Vs
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Live streamen bei
blue Sport Logo
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Super League
FC Basel - FC Lausanne-Sport

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
14. Dezember 2025 um 16:30 Uhr
Stadion
Basel, Schweiz
St. Jakob-Park
Kapazität
37’994
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        Super League
        Super League