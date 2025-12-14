Der FC Basel holt zu Hause gegen Lausanne nur ein 0:0. Das Remis ist das dritte Super-League-Heimspiel in Folge, in dem der FCB ohne eigenes Tor bleibt.

Lucas Werder Reporter Fussball

Die Botschaft der Muttenzerkurve ist unmissverständlich. «FC Basel, schiess e Goal für uns», singen die leidenschaftlichsten FCB-Fans nach Spielschluss. In den 90 Minuten zuvor warten sie genau darauf vergeblich. Und das nicht zum ersten Mal in den letzten Wochen. Das 0:0 gegen Lausanne ist das dritte Super-League-Heimspiel in Folge, in dem die Basler ohne eigenes Tor bleiben. Den letzten Treffer im Joggeli gab es Ende Oktober gegen den FCZ (2:0) zu bejubeln.

Nach dem wilden Auftritt in Winterthur geht es der FCB dieses Mal kontrolliert an. Die Gäste aus dem Waadtland kommen während der gesamten Partie nur zweimal gefährlich vors Tor, zweimal nach einem Fehler im Basler Spielaufbau. Insgesamt hat der FCB das Spiel aber komplett im Griff. Obwohl Trainer Ludovic Magnin in seiner Startelf überraschend auf Captain Xherdan Shaqiri verzichtet. «Wir haben nach dem Aston-Villa-Spiel miteinander geredet, wie er sich fühlt und wie es um seine Wade steht», erklärt Magnin nach der Partie. «Danach haben wir seine Daten angeschaut und entschieden, dass er von der Bank kommen wird.»

Das tut Shaqiri nach etwas mehr als einer Stunde. Unmittelbar nachdem Lausannes Joker Lekoueiry für einen unabsichtlichen Tritt auf Metinhos Wade zu Recht vom Platz geflogen ist. Mit dem Captain lancieren die Basler die Schlussoffensive. Ausgerechnet Shaqiri lässt dabei aber die grösste Gelegenheit zum erlösenden Führungstreffer liegen.

«Wir haben das Spiel 0:0 verloren»

So bleibt es bei der Nullnummer und der weiterhin miserablen Bilanz gegen Lausanne. Nur eines der letzten elf (!) Super-League-Duelle gegen die Waadtländer hat der FCB für sich entschieden. «Die Mannschaft hat die Leistung gebracht, wir waren überlegen, auch schon vor der Roten Karte. Man muss sich aber einfach auch dafür belohnen. Ich bin das erste Mal in dieser Saison ohne Worte», fasst Flavius Daniliuc (24) zusammen. Die Basler Probleme vor dem gegnerischen Tor seien innerhalb des Teams seit Wochen ein Thema, verrät der Verteidiger. «Aber ich glaube nicht, dass man jemandem da vorne einen Vorwurf machen kann», fügt er an.

Doch wie will der FCB dieses Problem endlich in den Griff bekommen? Daniliuc: «Ich weiss es auch nicht.» Etwas weniger ratlos zeigt sich sein Trainer. «Wir haben heute das Spiel 0:0 verloren. Wir haben über 90 Minuten das Spiel kontrolliert und bis auf die letzten 30 Meter alles umgesetzt, wie wir uns das vorgestellt haben», so Magnins Analyse. «Aber wir tun uns schwer mit dem letzten Pass. Es fehlt die Selbstverständlichkeit.»

Am Mittwoch geht es im vorletzten Spiel des Jahres auswärts gegen Luzern. Ob der FCB gegen die drittschlechteste Abwehr der Liga den Wunsch seiner Fans mal wieder erfüllen kann?

