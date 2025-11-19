DE
Mega-Transfer in Zürich
Die Canepas holen Multi-Millionär ins FCZ-Boot

Klubchef Ancillo Canepa verkündet spannende News: Im Januar wird der Schweizer Top-Unternehmer Claudio Cisullo zur Wahl in den Verwaltungsrat des FC Zürich vorgeschlagen. Mit ihm steht Canepa künftig ein einflussreicher Player aus der Wirtschaft zur Seite.
Publiziert: 14:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
Ancillo Canepa und seine Frau Heliane verkünden spannende News: Die FCZ-Besitzer verstärken im Januar den Verwaltungsrat mit einem Top-Shot aus der Schweizer Wirtschaft – Claudio Cisullo kommt.
Foto: keystone-sda.ch
Schoch&amp;amp;Raz07.jpg
Sven SchochReporter Sport

Das Schwergewicht Claudio Cisullo (61) soll neuen wirtschaftlichen Drive in das oberste FCZ-Gremium einbringen. Von seiner Expertise in strategischer Unternehmensführung will der aktuell sportlich schlingernde Verein in Zukunft profitieren: «Mit Claudio Cisullo gewinnt der FC Zürich in einer wichtigen Phase des Clubs zur Stärkung des Verwaltungsrates grosse Wirtschafts- und Unternehmer-Kompetenz», kommentiert Präsident Ancillo Canepa (72) seinen unter Umständen erheblichsten Transfer der letzten Jahre.

Als sogenannter «Lead Independent Director» wird Cisullo gemäss einem FCZ-Schreiben «seine unabhängige Sichtweise und sein Netzwerk nutzen, um die strategische Weiterentwicklung des FC Zürich aktiv mitzugestalten». 

Der Multi-Millionär kontrolliert über sein Family-Office CC Trust Group diverse Firmen in der Tech- und Pharma-Branche und ist an zig Immobilien-Projekten beteiligt. Die «Bilanz» schätzt sein Vermögen bei gegen 300 Millionen Franken ein. Zudem gehört der 61-Jährige mit italienischen Wurzeln zu zahllosen Führungsgremien – unter anderem sitzt er auch im VR von Ringier, dem Herausgeber von Blick. 

Als Gründer und Mehrheitsaktionär der Service- und Beratungsunternehmung Chain IQ ist Cisullo mit hochrangigen Wirtschafts-Kapitänen verlinkt und gilt als Big Player im nationalen und internationalen Umfeld. Bei der jüngsten Verhandlungsrunde im Büro von US-Präsident Donald Trump soll er im Hintergrund einer der Strippenzieher gewesen sein. 

