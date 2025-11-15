Dennis Hediger bleibt bis Ende des Jahres Interimstrainer beim FCZ. So wollen sich die Zürcher genügend Zeit verschaffen, um einen neuen Cheftrainer zu finden.

1/5 Dennis Hediger bleibt bis Ende Jahr Cheftrainer beim FCZ. Foto: Pius Koller

Julian Sigrist Redaktor Sport

Dennis Hediger bleibt bis Ende des Kalenderjahres Interimstrainer beim FC Zürich. Das teilt der Tabellenneunte der Super League am Samstagnachmittag mit. Der Verwaltungsrat will sich mit diesem Schritt genügend Zeit verschaffen, die Wahl des neuen Cheftrainers «sorgfältig und ohne Zeitdruck» vorbereiten zu können.

Hediger übernahm die Mannschaft Ende Oktober, nachdem der im Sommer als Wunschlösung vorgestellte Mitchell van der Gaag (54) nach nur neun Ligaspielen entlassen worden war. Am vergangenen Samstag gewann er gegen den FC Luzern (3:2) im vierten Anlauf sein erstes Spiel als Cheftrainer. Bis Ende Jahr könnten nun weitere dazu kommen.

Im selben Zug verstärkt der FCZ den Trainerstab mit Ercüment Sahin (57), der neuer Assistent von Hediger wird. Der ehemalige türkische Internationale spielte von 1987 bis 1991 und 1993 bis 1995 selbst für die Zürcher. 2017 kehrte er zum FCZ zurück, wo er seither diverse Nachwuchsmannschaften betreute – 2025 wurde er mit der U18 Schweizer Meister.