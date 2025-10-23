DE
Überraschender Knall in Zürich
Der FCZ wirft Trainer van der Gaag raus

Nächste Trainerentlassung in der Super League. Nach dem FC Winterthur zieht überraschend auch der FCZ die Reissleine. Trainer Mitchell van der Gaag muss nach nicht einmal ganz fünf Monaten bei den Zürchern wieder gehen.
Publiziert: vor 58 Minuten
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Anhören
Mitchell van der Gaag muss seinen Posten räumen.
Darum gehts

  • Mitchell van der Gaag ist nicht mehr FCZ-Trainer
  • Assistenztrainer Dennis Hediger übernimmt vorübergehend die Mannschaftsführung
  • Van der Gaag war nur neun Ligaspiele Trainer des FCZ
Tobias Wedermann und Ramona Bieri

In der Super League kommt es in dieser Woche zum Trainerbeben: Nach der Entlassung von Uli Forte in Winterthur trifft es nun den nächsten im Kanton Zürich. Mitchell van der Gaag ist nicht mehr Trainer beim FC Zürich.

«Die Klubführung des FCZ ist zur Meinung gelangt, dass die Entwicklung der ersten Mannschaft stagnierte und hat deshalb beschlossen, eine personelle Anpassung vorzunehmen», teilen die Zürcher am Donnerstagmittag mit. Assistenztrainer Dennis Hediger wird die Führung der Mannschaft ad interim übernehmen.

«Wir bedauern diese Entscheidung, danken Mitchell van der Gaag für sein Engagement für den FCZ und wünschen ihm für die Zukunft viel Glück und Erfolg», heisst es abschliessend im Statement.

Erst im Sommer wurde der Holländer als Wunschlösung vorgestellt, neun Ligaspiele und ein blamables Cup-Out später ist er bereits wieder Geschichte – einen Tag nach seinem 54. Geburtstag.

«Ist diese FCZ-Philosophie gar nicht realistisch?»
2:11
Essentielle Fragen in Zürich:«Ist diese FCZ-Philosophie gar nicht realistisch?»
«Ich bin wirklich sehr enttäuscht»
2:14
FCZ-Trainer nach Lugano-Fiasko:«Ich bin wirklich sehr enttäuscht»
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
9
6
19
2
FC Basel
FC Basel
9
9
18
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
8
18
4
FC Sion
FC Sion
9
4
15
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
-2
14
6
FC Luzern
FC Luzern
9
1
13
7
FC Lugano
FC Lugano
9
-2
13
8
FC Zürich
FC Zürich
9
-3
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
1
9
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
1
9
11
Servette FC
Servette FC
9
-5
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
9
-18
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
