FCZ blitzt mit Einsprache wegen Gómez ab

Die Sperre gegen FCZ-Verteidiger Mariano Gómez bleibt bestehen. Er wird damit seinem Klub noch die nächsten drei Spiele fehlen.

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Niederlage für den FCZ – zumindest neben dem Platz. Die Disziplinarkommission der Swiss Football League weist die Einsprache der Zürcher gegen die Gómez-Sperre ab. Die vier Spielsperren gegen den Verteidiger bleiben somit bestehen, drei Spiele hat er noch abzusitzen.

Der argentinische Verteidiger ist nachträglich, gestützt auf TV-Bilder, wegen einer Tätlichkeit nach dem Schlusspfiff des Derbys gegen den Grasshopper Club am 29. November sanktioniert worden.

Dieser Entscheid ist für die Instanzen der Swiss Football League endgültig. Gomez wird also am Mittwoch beim Heimspiel gegen den FC Lugano, am 20. Dezember auswärts beim FC Thun sowie am 18. Januar 2026 auswärts gegen Servette nicht mit von der Partie sein.

