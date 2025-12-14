DE
So wird die Abseitslinie vor jedem Match errechnet
0:28
Erklärvideo zeigt:So wird die Abseitslinie vor jedem Match errechnet

Verband klärt auf
War die Abseitslinie in Thun wirklich schräg?

Eine schiefe Linie? Ein falscher Abseitsentscheid? Viele Fragen beschäftigten die Fussball-Schweiz nach dem Spitzenkampf zwischen Thun und St. Gallen (0:2) – weit über das Berner Oberland hinaus. Darauf gibts nun Antworten.
1/5
St. Gallen jubelt nach minutenlanger Verzögerung über das 1:0 von Baldé (rechts). Da gab es etwas zu checken.
Foto: Christian Pfander/freshfocus

Darum gehts

  • Der SFV erklärt, warum eine Abseitslinie schräg aussieht
  • Erklärvideo zeigt: Wenige Meter Abstand können schon viel ausmachen
  • Deshalb war der Spitzenkampf-Torschütze gemäss Offiziellen nicht im Offside
Simon Strimer

Die schräge Abseitslinie aus Thun soll tatsächlich eine optische Täuschung sein. Von einem Fehler will der Schweizerische Fussball-Verband (SFV) am Tag nach dem Wirbel um das St. Galler Führungstor im Spitzenkampf (2:0) jedenfalls nichts wissen – im Gegenteil. Es gibt eine aufschlussreiche Erklärung, wie solche Linien zustande kommen. Die Szene hat die Gemüter erhitzt und weit über das Berner Oberland hinaus Fragen über die Genauigkeit der Videotechnik aufgeworfen. 

Viele trauten sich den Augen nicht: Diese Linie soll gerade sein?
Foto: Screenshot SRF

Nun, die Abseitslinie, die die TV-Zuschauer schweizweit zu sehen bekamen, läuft nach menschlichem Auge bei weitem nicht parallel zur Strafraumlinie. Aufgrund der Perspektive der Kamera steht auf den Bildern allerdings auch die Mittellinie in einem völlig anderen Winkel zur eigentlich parallelen Strafraumlinie. Da sich in Richtung Hintergrund des Bildes alles zusammenzieht, ist es nur logisch, dass die Linien nicht parallel erscheinen. Aber darf das wirklich so schräg aussehen?

Die Erklärung des SFV? «Die TV-Kamera steht fast nie genau auf der Abseitslinie und auch nicht in perfekter Höhe. Wenn die Kamera schräg filmt (zum Beispiel seitlich oder von oben), wirken Linien, die auf dem Spielfeld eigentlich parallel sind, im Bild schief.»

Schon ein Meter Abstand kann alles verzerren

Dazu gibt es ein Erklärvideo. Beim Betrachten wird klar: Die von einer Software errechnete Linie wirkt je paralleler zur Strafraumlinie, desto näher sie an ihr liegt. Aber nur schon einen Meter entfernt sieht die Linie schon sehr schief aus. Je weiter weg, desto schiefer.

Der Verband betont: «Die Kalibrierung der virtuellen Abseitslinie wird vor jedem Spiel in der Super League durchgeführt.» In minimalen Abständen zieht die Software mithilfe der Kameras vor dem Match Schritt für Schritt Linien, sammelt dadurch Daten und misst genau die Koordinaten des Feldes aus. Dadurch kann das System im Match dann die kalibrierte Linie errechnen.

«Im Bild kann es den Anschein machen, dass die virtuelle Abseitslinie trotzdem schief wirkt, weil die Software die echte Position zeigt und nicht die verzerrte Kameraperspektive», erklärt der Verband weiter.

Warum ist der St. Galler nicht im Offside, obwohl seine Linie weiter vorne ist?

Doch es gibt noch eine andere Frage: Warum ist Baldé nicht im Offside, obwohl die blaue kalibrierte Linie, die die Position seiner Schulter zeigt, weiter vorne ist als die rote für Thun-Verteidiger Montolio?

Dazu gibt es eine einfache Antwort: «Falls sich die Verteidiger- und Angreiferlinie überschneiden, wird auf onside (also kein Abseits) entschieden. Dies wird als «attacking advantage» bezeichnet.» Vorteil für den Stürmer, wenn es ultra-eng ist. Dass sich die Linien überschneiden, ist im Thuner Fall vom Samstag offenbar der Fall – ganz knapp.

In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
