Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

«Heute hat etwas gefehlt bei uns», sagt Thun-Trainer Lustrinelli nach der Partie. Das sieht man auch in den Noten. Das gewisse Etwas, das den Überraschungsleader bislang ausgezeichnet hat, war nicht da. Einen Ausrutscher nach unten hat Verteidiger Montolio, der letzte Woche mit Tor und Baby-Jubel noch im Hoch war. Er steht beim Gegentor zum 0:1 durch Baldé komplett im Schilf. Der Denkzettel kommt mit der Auswechslung zur Pause. Für ihn ins Spiel kommt Bamert, der dann den Penalty verschuldet. Darüber, ob es einer war, scheiden sich die Geister – aber wie Bamert in den Zweikampf geht, ist unabhängig vom Entscheid ungenügend. Eine gute Leistung gibts trotzdem: Labeau im Sturm verdient sich eine Fünf, weil er sehr viel arbeitet, seine Physis gut einsetzt und ein Unruheherd im Sturm ist – obwohl sich das an diesem Abend nicht in Zählbarem niederschlägt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Montolio bis 46., Ibayi bis 65., Reichmuth bis 65., Janjicic bis 66., Meichtry bis 81. Minute.

Bamert ab 46. Minute. Rastoder ab 65., Imeri ab 65., Matoshi ab 66., Gutbub ab 81. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

1:41 «Macht nicht so viel Spass»: FCSG-Captain Görtler witzelt über Spielweise

Und so haben die FCSG-Spieler abgeschnitten

Eine sehr kompakte Mannschaftsleistung führt zum Sieg über den Leader. Im Sturm gibts einige feine Aktionen zu sehen: zum Beispiel, wie Witzig den Ball vor dem 1:0 behauptet und die Mitspieler freispielt. Okoroji spielt den starken Schnittstellen-Pass zu Baldé. Und dieser streichelt den Ball noch ein-, zweimal, bevor er ihn ins Tor spediert. Der Grundstein für die starke Leistung liegt aber noch mehr in der Defensive. Die bulligen Thuner Stürmer und flinken offensiven Mittelfeldspieler des Gegners kommen durch die massierte Espen-Abwehr kaum durch und beissen an ihr die Zähne aus – obwohl da mit Neziri auch ein Mann steht, der ansonsten immer auf der Sechserposition spielt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Baldé bis 69., Witzig bis 69., Daschner bis 88., Vandermersch bis 99. Minute.

Efekele ab 69., Vogt ab 69., Stevanovic ab 88., Ruiz ab 99. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos