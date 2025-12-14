DE
Abseits oder nicht? Tor von FCSG-Baldé gibt in Thun zu reden
3:28
Highlights im Video:Abseits oder nicht? Tor von FCSG-Baldé gibt in Thun zu reden

FCSG-Noten zum Sieg gegen Leader Thun
Gleich neun Espen holen sich eine Fünf

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der St. Galler zum 2:0 in Thun.
Publiziert: vor 47 Minuten
1/7
In der 22. Minute trifft St. Gallens Baldé zur Führung.
Foto: Christian Pfander/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Eine sehr kompakte Mannschaftsleistung führt zum Sieg über den Leader. Im Sturm gibts einige feine Aktionen zu sehen: zum Beispiel, wie Witzig den Ball vor dem 1:0 behauptet und die Mitspieler freispielt. Okoroji spielt den starken Schnittstellen-Pass zu Baldé. Und dieser streichelt den Ball noch ein-, zweimal, bevor er ihn ins Tor spediert. Der Grundstein für die starke Leistung liegt aber noch mehr in der Defensive. Die bulligen Thuner Stürmer und flinken offensiven Mittelfeldspieler des Gegners kommen durch die massierte Espen-Abwehr kaum durch und beissen an ihr die Zähne aus – obwohl da mit Neziri auch ein Mann steht, der ansonsten immer auf der Sechserposition spielt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Baldé bis 69., Witzig bis 69., Daschner bis 88., Vandermersch bis 99. Minute.

Efekele ab 69., Vogt ab 69., Stevanovic ab 88., Ruiz ab 99. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

FCSG-Captain Görtler witzelt über Spielweise
1:41
«Macht nicht so viel Spass»:FCSG-Captain Görtler witzelt über Spielweise

Und so haben die Thun-Spieler abgeschnitten

«Heute hat etwas gefehlt bei uns», sagt Thun-Trainer Lustrinelli nach der Partie. Das sieht man auch in den Noten. Das gewisse Etwas, das den Überraschungsleader bislang ausgezeichnet hat, war nicht da. Einen Ausrutscher nach unten hat Verteidiger Montolio, der letzte Woche mit Tor und Baby-Jubel noch im Hoch war. Er steht beim Gegentor zum 0:1 durch Baldé komplett im Schilf. Der Denkzettel kommt mit der Auswechslung zur Pause. Für ihn ins Spiel kommt Bamert, der dann den Penalty verschuldet. Darüber, ob es einer war, scheiden sich die Geister – aber wie Bamert in den Zweikampf geht, ist unabhängig vom Entscheid ungenügend. Eine gute Leistung gibts trotzdem: Labeau im Sturm verdient sich eine Fünf, weil er sehr viel arbeitet, seine Physis gut einsetzt und ein Unruheherd im Sturm ist – obwohl sich das an diesem Abend nicht in Zählbarem niederschlägt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Montolio bis 46., Ibayi bis 65., Reichmuth bis 65., Janjicic bis 66., Meichtry bis 81. Minute.

Bamert ab 46. Minute. Rastoder ab 65., Imeri ab 65., Matoshi ab 66., Gutbub ab 81. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
17
11
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
17
13
31
3
FC Basel
FC Basel
16
7
27
4
FC Sion
FC Sion
17
6
27
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
16
5
26
6
FC Lugano
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
FC Zürich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
17
-12
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
17
-24
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
