Die News der Woche
Es sah bei Kevin Behrens (34) gar nicht gut aus, als er gegen Basel in der 15. Minute vom Platz musste. Inzwischen konnte Lugano Entwarnung geben. «Es haben sich keine schwerwiegenden Schäden ergeben», schreibt der Klub auf seiner Homepage. In dieser Woche habe der deutsche Stürmer ein individuelles Rehabilitationsprogramm absolviert, um so schnell wie möglich einsatzbereit zu sein. Für das Spiel gegen Lausanne macht sich derweil Georgios Koutsias (22) bereit.
Die grosse Frage
Beendet Lugano seine Remis-Serie? Anfang Jahr schien es, als ob Lugano so richtig aufs Gaspedal drückt. Gekommen ist es anders. Nach zwei Dreiern zum Rückrundenauftakt haben die Bianconeri vier 1:1 aneinandergereiht. Die Folge? Der Rückstand auf Leader Thun wuchs von 7 auf 15 Zähler an. Gegen Lausanne ist Lugano also fast schon zum Siegen verdammt.
Gesagt ist gesagt
«Bravo, Lustrinelli!» Lugano hat aufgrund der letzten Resultate scheinbar mit dem Titelrennen abgeschlossen. Das kann man zumindest so interpretieren, wenn man Trainer Mattia Croci-Torti (42) zuhört. «Was Thun dieses Jahr macht, ist unglaublich. In der Schweiz ist es sehr schwierig, jedes Wochenende den Unterschied zu machen. Aber sie haben in Basel gewonnen, sie haben in Genf gewonnen und jetzt wieder zweimal nacheinander. Da müssen wir gratulieren.»
Mögliche Aufstellung
Saipi; Kelvin, Papadopoulos, Carbone; Zanotti, Bislimi, Grgic, Cimignani; Steffen, Dos Santos; Koutsias.
Wer fehlt?
Kevin Behrens, Hannes Delcroix (beide fraglich), Claudio Cassano (verletzt).
Neben dem Platz
Noch wenige Tage laufen im nahe gelegenen Italien die Olympischen Spiele. Hoch im Kurs sind sie auch bei den Lugano-Spielern. Das zeigt ein Video auf den Social-Media-Kanälen des Klubs. Da werden die Spieler in einem Beitrag nach der Wintersportart gefragt, welche sie am liebsten ausüben würden. Die Mehrheit entscheidet sich dabei für Curling. Saipi wählt dagegen wie Georgios Koutsias und Elias Pihlström Eishockey. David von Ballmoos und Antonios Papadopoulos wären am liebsten Abfahrer, und Anto Grgic wäre ebenfalls im Bereich Ski Alpin zu Hause. Er würde aber Slalom fahren – aus einem bestimmten Grund: «Janica Kostelic.» Die kroatische Skilegende ist vierfache Olympiasiegerin.
Hast du gewusst, dass ...
... Lugano seit fast zwei Jahren auf einen Heimsieg gegen Lausanne wartet? Der letzte Dreier datiert vom 20. April 2024. Seither traten die Bianconeri zu Hause zweimal gegen die Waadtländer an. Das eine Mal setzte es eine 1:4-Niederlage ab, das andere Mal gab es ein 1:1-Remis. Lugano bekundete aber nicht nur im eigenen Stadion Mühe gegen Lausanne. Auswärts warten die Tessiner seit drei Partien auf einen Sieg.
Aufgepasst auf ...
... Amir Saipi. Der 25-Jährige hat sich den Posten als Stammgoalie dank starker Leistungen zurückerobert. Zuletzt ist er in Basel positiv aufgefallen, indem er den Penalty von Xherdan Shaqiri abwehrte. In dieser Super-League-Saison sah er sich übrigens sieben Elfmetern gegenüber, nur bei Luzerns Pascal Loretz (9) waren es mehr. Die eindrückliche Bilanz: Saipi kassierte bei nur einem der letzten vier Penaltys ein Gegentor, nachdem er zuvor bei 23 der ersten 25 Elfer gegen sich ein Gegentor hinnehmen musste.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 25 Runden:
- Grgic 4,4
- Von Ballmoos 4,3
- Kelvin 4,3
Der Schiedsrichter
Urs Schnyder.
Der Gegner
Lausanne hat das Hinspiel in den Conference-League-Playoffs hinter sich. Zwischen dem Donnerstagabend und dem Spiel am Sonntag liegt die Rückreise aus Tschechien. Mehr zur Auswärtsreise? Hier erscheint das Inside.
Runde
Sa.: Servette – St. Gallen, 18 Uhr
Sa.: Winterthur – Thun, 18 Uhr
Sa.: GC – FCZ, 20.30 Uhr
So.: Sion – YB, 14 Uhr
So.: Luzern – Basel, 16.30 Uhr
So.: Lugano – Lausanne, 16.30 Uhr
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
25
19
46
3
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
25
-43
14