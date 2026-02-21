DE
Tessiner im Olympia-Fieber
Grgic eifert Ski-Legende nach – Team spielt Mini-Curling

Lugano will im Heimspiel gegen Lausanne am Sonntag (16.30 Uhr) endlich wieder einmal siegen. Die Spieler verraten ihre Olympiavorlieben. Derweil gratuliert Mattia Croci-Torti dem FC Thun schon zum Titel. Das Lugano-Inside.
Publiziert: vor 21 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
  So sieht es bei Stürmer Kevin Behrens aus
  Grgic und Co.: Die Luganesi verraten ihre Olympiavorlieben
  Knacknuss Lausanne – die jüngere Statistik sieht nicht gut aus
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Die News der Woche

Es sah bei Kevin Behrens (34) gar nicht gut aus, als er gegen Basel in der 15. Minute vom Platz musste. Inzwischen konnte Lugano Entwarnung geben. «Es haben sich keine schwerwiegenden Schäden ergeben», schreibt der Klub auf seiner Homepage. In dieser Woche habe der deutsche Stürmer ein individuelles Rehabilitationsprogramm absolviert, um so schnell wie möglich einsatzbereit zu sein. Für das Spiel gegen Lausanne macht sich derweil Georgios Koutsias (22) bereit.

Die grosse Frage

Beendet Lugano seine Remis-Serie? Anfang Jahr schien es, als ob Lugano so richtig aufs Gaspedal drückt. Gekommen ist es anders. Nach zwei Dreiern zum Rückrundenauftakt haben die Bianconeri vier 1:1 aneinandergereiht. Die Folge? Der Rückstand auf Leader Thun wuchs von 7 auf 15 Zähler an. Gegen Lausanne ist Lugano also fast schon zum Siegen verdammt.

Gesagt ist gesagt

«Bravo, Lustrinelli!» Lugano hat aufgrund der letzten Resultate scheinbar mit dem Titelrennen abgeschlossen. Das kann man zumindest so interpretieren, wenn man Trainer Mattia Croci-Torti (42) zuhört. «Was Thun dieses Jahr macht, ist unglaublich. In der Schweiz ist es sehr schwierig, jedes Wochenende den Unterschied zu machen. Aber sie haben in Basel gewonnen, sie haben in Genf gewonnen und jetzt wieder zweimal nacheinander. Da müssen wir gratulieren.»

Mögliche Aufstellung

Saipi; Kelvin, Papadopoulos, Carbone; Zanotti, Bislimi, Grgic, Cimignani; Steffen, Dos Santos; Koutsias.

Wer fehlt?

Kevin Behrens, Hannes Delcroix (beide fraglich), Claudio Cassano (verletzt).

Neben dem Platz

Noch wenige Tage laufen im nahe gelegenen Italien die Olympischen Spiele. Hoch im Kurs sind sie auch bei den Lugano-Spielern. Das zeigt ein Video auf den Social-Media-Kanälen des Klubs. Da werden die Spieler in einem Beitrag nach der Wintersportart gefragt, welche sie am liebsten ausüben würden. Die Mehrheit entscheidet sich dabei für Curling. Saipi wählt dagegen wie Georgios Koutsias und Elias Pihlström Eishockey. David von Ballmoos und Antonios Papadopoulos wären am liebsten Abfahrer, und Anto Grgic wäre ebenfalls im Bereich Ski Alpin zu Hause. Er würde aber Slalom fahren – aus einem bestimmten Grund: «Janica Kostelic.» Die kroatische Skilegende ist vierfache Olympiasiegerin.

Hast du gewusst, dass ...

... Lugano seit fast zwei Jahren auf einen Heimsieg gegen Lausanne wartet? Der letzte Dreier datiert vom 20. April 2024. Seither traten die Bianconeri zu Hause zweimal gegen die Waadtländer an. Das eine Mal setzte es eine 1:4-Niederlage ab, das andere Mal gab es ein 1:1-Remis. Lugano bekundete aber nicht nur im eigenen Stadion Mühe gegen Lausanne. Auswärts warten die Tessiner seit drei Partien auf einen Sieg.

Aufgepasst auf ...

... Amir Saipi. Der 25-Jährige hat sich den Posten als Stammgoalie dank starker Leistungen zurückerobert. Zuletzt ist er in Basel positiv aufgefallen, indem er den Penalty von Xherdan Shaqiri abwehrte. In dieser Super-League-Saison sah er sich übrigens sieben Elfmetern gegenüber, nur bei Luzerns Pascal Loretz (9) waren es mehr. Die eindrückliche Bilanz: Saipi kassierte bei nur einem der letzten vier Penaltys ein Gegentor, nachdem er zuvor bei 23 der ersten 25 Elfer gegen sich ein Gegentor hinnehmen musste.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 25 Runden:

  1. Grgic 4,4
  2. Von Ballmoos 4,3
  3. Kelvin 4,3

Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder.

Der Gegner

Lausanne hat das Hinspiel in den Conference-League-Playoffs hinter sich. Zwischen dem Donnerstagabend und dem Spiel am Sonntag liegt die Rückreise aus Tschechien. Mehr zur Auswärtsreise? Hier erscheint das Inside.

26

Runde

Sa.: Servette – St. Gallen, 18 Uhr
Sa.: Winterthur – Thun, 18 Uhr
Sa.: GC – FCZ, 20.30 Uhr
So.: Sion – YB, 14 Uhr
So.: Luzern – Basel, 16.30 Uhr
So.: Lugano – Lausanne, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
25
19
46
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
