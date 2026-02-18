Um auf die Basler Sturmflaute zu reagieren, ist man beim FC Basel kurz vor Ende das Transferfensters laut Blick-Informationen doch noch auf die Idee gekommen, Andrin Hunziker aus Winterthur zurückzubeordern. Doch auch dieser Versuch war nicht von Erfolg geprägt.

Tobias Wedermann Fussballchef

Es ist eigentlich kaum zu glauben. Der beste Torschütze des FC Basel spielt aktuell beim FC Winterthur am Tabellenende. Insgesamt acht Super-League-Tore hat Andrin Hunziker (22) für Winti bisher erzielt. Das sind mehr als Albian Ajeti, Moritz Broschinski, Kaio Eduardo, Ibrahim Salah und die neue Sturm-Hoffnung Giacomo Koloto zusammen. Naheliegend also, dass sich nach der Rückrunde im Dezember die gesamte Fussballschweiz gefragt hat: «Wieso holt der FCB Hunziker nicht zurück?»

Gemäss Blick-Informationen hat der FC Basel genau das in den vergangenen Tagen versucht. Allerdings vergeblich. Und das, obwohl FCB-Sportchef Daniel Stucki noch im Dezember das Szenario vor Öffnung des Wintertransferfensters verneinte: «Es lastet ein extremer Druck auf unseren Stürmern, und wir sind der Überzeugung, dass es nicht optimal wäre, dass Andrin uns zum Meistertitel schiessen muss.»

Stucki-Kritiker werden immer lauter

Zwei Monate später ist der Meistertitel in weite Ferne gerückt und Stucki hat es verpasst, die offensichtlichste aller FCB-Baustellen zu beheben. Stürmer-Neuzugang? Fehlanzeige! Die Ernüchterung und das Unverständnis bei den FCB-Fans sind immens. Die Kritik am 44-jährigen Sportchef so gross wie noch nie zuvor.

In der offensiven FCB-Verzweiflung versuchte Daniel Stucki vergangene Woche doch noch, eine Last-Minute-Rückholaktion von Andrin Hunziker zu initialisieren. Der Basler Sportchef hat sich dabei vor dem wichtigen Abstiegsduell zwischen Winterthur und dem FCZ zuerst direkt beim Spieler, später auch über den offiziellen Weg beim Klub gemeldet. Hunziker soll nicht abgeneigt gewesen sein und der FCB arbeitete an einem Vorschlag, dass man beispielsweise Kaio Eduardo dafür nach Winti ausgeliehen hätte.

Wieso gab es keine Klausel?

Doch ohne Erfolg: Der FC Winterthur habe wenig überraschend abgewunken. Möglich macht das ein Versäumnis der Basler: Daniel Stucki hat es beim Hunziker-Deal im vergangenen Sommer schlichtweg verpasst, eine Klausel einzubauen, die einen Abbruch der Leihe und somit eine Rückkehr zum FCB im Winter ermöglicht hätte. Solche Klauseln sind ein gängiges Mittel als Sicherheit für die Besitzerklubs, um in Notsituationen reagieren zu können.

Dass dieses Vorgehen auch beim FCB und Stucki bekannt ist, zeigt das Beispiel Marvin Akahomen in der letzten Saison. Der heute 18-Jährige wurde im Frühling 2025 vom FC Wil zurückbeordert, als sich Adrian Barisic und Finn van Bremen verletzt hatten. Dass Stucki es im Fall Hunziker nicht gemacht hat, ist Wasser auf die Mühlen der aktuellen lauten Kritikern des Sportchefs.

FCB: «Haben sehr guten Austausch mit dem FC Winterthur»

Der FC Basel bestätigt auf Anfrage von Blick, dass es im Fall von Andrin Hunziker keine Rückholklausel gegeben hat – und begründet dies wie folgt: «Normalerweise arbeiten wir mit solchen Klauseln. Doch es war von Anfang an der vereinbarte Plan mit dem Spieler, dass man ihm ein volles Jahr in Winterthur geben möchte, um sich zu entwickeln und die Leistungen aus der Hinrunde auch über eine gesamte Saison zu bestätigen.»

Aufgrund der angespannten Situation im Sturm habe man dennoch das Gespräch gesucht. Sowohl mit dem Spieler als auch mit dem Klub. «Wir haben einen sehr guten Austausch und eine enge Zusammenarbeit mit dem FC Winterthur. Uns wurde schnell signalisiert, dass Andrin im Abstiegskampf eine zu wichtige Rolle einnimmt. Das haben wir selbstverständlich akzeptiert», heisst es beim FCB weiter.

Aufgeschoben ist in Hunzikers Fall, aber nicht aufgehoben: «Die Entwicklung von Andrin ist sehr erfreulich und wir freuen uns auf seine Rückkehr zum FCB im Sommer, wo er hoffentlich bei uns angreifen kann.»

