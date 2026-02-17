DE
Längerfristige Leihe
FCB gibt Essiam an Ligakonkurrenten ab

Der FC Basel verleiht Emmanuel Essiam an einen Ligakonkurrenten.
Publiziert: vor 16 Minuten
Emmanuel Essiam wechselt zum FC Winterthur.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Nati-Spieler Becir Omeragic kam am Schweizer Deadline-Day von Montpellier zum FCB. Damit ist der ehemalige FCZ-Meisterspieler nicht der einzige Wechsel mit Basler Beteiligung am letzten Tag des Transferfensters. 

Die Leihe mit Emmanuel Essiam (22) beim belgischen Zweitligisten Royal Francs Borains wurde nach einem halben Jahr beendet. Stattdessen wird der Ghanaer für anderthalb Jahre bis Sommer 2027 an den FC Winterthur ausgeliehen. 

Der Mittelfeldspieler kam im Januar 2021 aus seiner Heimat Ghana zum FCB und wurde seither an Lausanne-Ouchy, Aarau und Winterthur dreimal innerhalb der Schweiz verliehen. Für die Basler kam er bisher zu elf Einsätzen für die Profis. 

