Carlo Steiner Redaktor Sport

Nati-Spieler Becir Omeragic kam am Schweizer Deadline-Day von Montpellier zum FCB. Damit ist der ehemalige FCZ-Meisterspieler nicht der einzige Wechsel mit Basler Beteiligung am letzten Tag des Transferfensters.

Die Leihe mit Emmanuel Essiam (22) beim belgischen Zweitligisten Royal Francs Borains wurde nach einem halben Jahr beendet. Stattdessen wird der Ghanaer für anderthalb Jahre bis Sommer 2027 an den FC Winterthur ausgeliehen.

Der Mittelfeldspieler kam im Januar 2021 aus seiner Heimat Ghana zum FCB und wurde seither an Lausanne-Ouchy, Aarau und Winterthur dreimal innerhalb der Schweiz verliehen. Für die Basler kam er bisher zu elf Einsätzen für die Profis.

Noch näher dran am FC Basel Füge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen