Der FC Basel ist auf der Suche nach einem Ersatz für Jonas Adjetey fündig geworden. Der amtierende Meister hat sich mit dem Zweitligisten Montpellier auf einen Transfer von Nati-Spieler Becir Omeragic (23) geeinigt. Der Transfer wurde am Montagabend vom FC Basel bestätigt.

Der Vertrag des Nati-Spielers läuft bis bis Sommer 2029. Omeragic wechselte 2023 vom FCZ zu Montpellier, nun kehrt er zum Rivalen aus Basel in die Schweiz zurück.

Der gebürtige Genfer, der im Alter von 16 Jahren aus der Jugend von Servette zum FCZ wechselte, kam bisher zu sieben Einsätzen für die Nati. Nach 14-monatiger Abwesenheit wurde er für die abschliessenden WM-Quali-Spiele im November gegen Schweden und den Kosovo wieder ins Team von Murat Yakin berufen.

FCB-Sportdirektor Daniel Stucki sagt: «Becir verfügt über einen grossen Rucksack an Erfahrung in der Super League, hatte bereits sieben Einsätze in der Schweizer Nationalmannschaft und war bei Montpellier Captain in der Ligue 1 und Ligue 2. Nachdem wir ihn schon im Sommer als Teamstütze verpflichten wollten, sind wir froh, dass der Wechsel nun geklappt hat.» Omeragic selbst meint: «Ich wollte unbedingt zum FC Basel, weil er ein Top-Klub ist, dessen Anspruch es immer ist, oben mitzuspielen.»

Der Romand mit bosnischen Wurzeln ist mit 23 Jahren noch jung, bringt aber bereits die Erfahrung von über 100 Spielen für den FCZ mit. Mit den Zürchern wurde er 2022 Schweizer Meister. Für Montpellier stand er rund 50 Mal in der Ligue 1 und Ligue 2 im Einsatz.