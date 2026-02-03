Jonas Adjetey wechselt zum VfL Wolfsburg. Für den 22-jährigen Innenverteidiger sollen die Wölfe eine Ablösesumme in zweistelliger Millionen-Höhe springen lassen.

Lucas Werder Reporter Fussball

Transfer-Hammer am deutschen Deadline Day! Die 1:2-Niederlage gegen Thun ist das letzte Spiel von Jonas Adjetey (22) für den FCB gewesen. Wie von Blick angekündigt, wechselt der Verteidiger zum VfL Wolfsburg in die Bundesliga. Das bestätigen die Wölfe in einer Mitteilung am Montagabend. Im Gegenzug dürften die Basler eine Ablöse von etwa 10 Millionen Franken kassieren.

«Es ist uns wichtig zu betonen, dass dieser Transfer für einmal ein Entscheid des Verwaltungsrats war – die sportliche Leitung hat sich aus nachvollziehbaren Gründen dagegen ausgesprochen», hält FCB-Boss David Degen in einer Mitteilung fest. «Nachdem sich die Ereignisse heute Montag unerwartet überschlagen hatten, haben wir als VR entschieden, dass wir das finale Angebot des VfL Wolfsburg schlicht nicht ausschlagen können. Wir wollen den FC Basel wirtschaftlich nachhaltig und unabhängig aufstellen.»

Beim Wechsel von Adjetey handelt es sich buchstäblich um einen Last-Minute-Transfer: In der Bundesliga ist das Transferfenster seit Montagabend um 20 Uhr geschlossen.



Nach dem Abgang von Adrian Barisic gibt der FCB mit Adjetey in diesem Winter-Transferfenster also gleich noch einen zweiten Innenverteidiger ab. Mit Flavius Daniliuc, Nicolas Vouilloz, Marvin Akahomen sowie dem angeschlagenen Finn van Breemen würden noch vier zentrale Abwehrspieler im Kader verbleiben. Da das Transferfenster für Wechsel in die Schweiz bis zum 16. Februar geöffnet ist, bleiben FCB-Sportchef Daniel Stucki noch zwei Wochen, um nachzurüsten.

