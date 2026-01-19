Darum gehts
- Adrian-Leon Barisic verlässt FCB nach zweieinhalb Jahren emotionalen Abschied
- Er gewann mit FCB das Double und kämpfte gegen den Abstieg
- 24-jähriger Barisic verabschiedet sich per Instagram von Fans
Adrian Barisic (24) verabschiedet sich vom FCB. «Liebe FCB Fans, nach zweieinhalb Jahren heisst es Abschied nehmen.» So schreibt es der Verteidiger auf Instagram. In den zweieinhalb Jahren beim FCB habe er alles erlebt. Vom Kampf gegen den Abstieg bis zum Double-Gewinn.
«Ich werde mich immer an meine Zeit hier erinnern. Vielen Dank an alle und ich wünsche meinem Team und meinen Mitarbeitern viel Glück bei der Meisterschaft in dieser Saison. Auf Wiedersehen Basel», so Barisic abschliessend. Sein neuer Klub Sporting Braga sein.
