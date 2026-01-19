Adrian Barisic verabschiedet sich nach zweieinhalb Jahren vom FC Basel. Der 24-jährige Verteidiger blickt auf eine ereignisreiche Zeit zurück – vom Relegationskampf bis hin zum Double-Triumph.

Darum gehts Adrian-Leon Barisic verlässt FCB nach zweieinhalb Jahren emotionalen Abschied

Er gewann mit FCB das Double und kämpfte gegen den Abstieg

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Adrian Barisic (24) verabschiedet sich vom FCB. «Liebe FCB Fans, nach zweieinhalb Jahren heisst es Abschied nehmen.» So schreibt es der Verteidiger auf Instagram. In den zweieinhalb Jahren beim FCB habe er alles erlebt. Vom Kampf gegen den Abstieg bis zum Double-Gewinn.

«Ich werde mich immer an meine Zeit hier erinnern. Vielen Dank an alle und ich wünsche meinem Team und meinen Mitarbeitern viel Glück bei der Meisterschaft in dieser Saison. Auf Wiedersehen Basel», so Barisic abschliessend. Sein neuer Klub Sporting Braga sein.

