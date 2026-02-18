Zwei Tage nach Ende der Winter-Transferperiode vermeldet der FC Basel am Mittwoch einen weiteren Abgang. Die Leihe von Jeremy Agbonifo wird vorzeitig beendet, der Offensivspieler kehrt per sofort zu seinem Stammverein RC Lens zurück. Der 20-Jährige war seit Sommer leihweise beim FCB engagiert.
Der schwedische Juniorennationalspieler lief in dieser Zeit 16 Mal für den FCB auf und erzielte dabei zwei Treffer. Nun haben sich die Parteien darauf geeinigt, die Leihe per sofort zu beenden.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
24
15
43
3
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
24
-39
14