Der FC Basel beendet die Leihe von Jeremy Agbonifo vorzeitig. Der Offensivspieler kehrt per sofort zu seinem Stammverein RC Lens zurück.

Zwei Tage nach Ende der Winter-Transferperiode vermeldet der FC Basel am Mittwoch einen weiteren Abgang. Die Leihe von Jeremy Agbonifo wird vorzeitig beendet, der Offensivspieler kehrt per sofort zu seinem Stammverein RC Lens zurück. Der 20-Jährige war seit Sommer leihweise beim FCB engagiert.

Der schwedische Juniorennationalspieler lief in dieser Zeit 16 Mal für den FCB auf und erzielte dabei zwei Treffer. Nun haben sich die Parteien darauf geeinigt, die Leihe per sofort zu beenden.

