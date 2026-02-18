DE
Nach nur einem halben Jahr
FCB schickt Stürmer zum Stammverein zurück

Der FC Basel beendet die Leihe von Jeremy Agbonifo vorzeitig. Der Offensivspieler kehrt per sofort zu seinem Stammverein RC Lens zurück.
Publiziert: vor 58 Minuten
Jeremy Agbonifo bricht seine Zelte beim FC Basel vorzeitig ab.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus

Zwei Tage nach Ende der Winter-Transferperiode vermeldet der FC Basel am Mittwoch einen weiteren Abgang. Die Leihe von Jeremy Agbonifo wird vorzeitig beendet, der Offensivspieler kehrt per sofort zu seinem Stammverein RC Lens zurück. Der 20-Jährige war seit Sommer leihweise beim FCB engagiert.

Der schwedische Juniorennationalspieler lief in dieser Zeit 16 Mal für den FCB auf und erzielte dabei zwei Treffer. Nun haben sich die Parteien darauf geeinigt, die Leihe per sofort zu beenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
24
15
43
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
24
-39
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Lens
Lens
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
FC Basel
FC Basel
