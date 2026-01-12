Luganos Skandal-Stürmer Behrens entschuldigt sich

In einem Testspiel hat Kevin Behrens seinen Mitspieler Koutsias angerempelt und böse beschimpft. Nun entschuldigt er sich bei ihm und übernimmt vor dem Team die Verantwortung für seinen Ausraster.

Darum gehts Kevin Behrens entschuldigt sich nach Attacke auf Teamkollegen in Testspiel

Der Deutsche bezeichnet eigenes Verhalten als «inakzeptabel»

Der FC Lugano teilt mit, dass man «Disziplinarmassnahmen umgesetzt» habe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Drei Tage sind mittlerweile vergangen, doch die Szene scheint immer noch völlig bizarr: Am Freitag im Testmatch gegen Viktoria Pilsen sorgt Luganos Stürmer Kevin Behrens (34) für einen Eklat, indem er mitten in einer Spielsituation plötzlich auf Teamkollege Georgios Koutsias (21) losstürmt.

Behrens rempelt seinen Mitspieler um und beschimpft ihn hörbar als «Missgeburt», während dieser auf dem Boden liegt – alles eingefangen und für alle sichtbar via Livestream. Noch am gleichen Tag verurteilt Lugano per Mitteilung die absurde Szene

Am Montag nun das nächste Kapitel. Wie der Klub auf seiner Homepage mitteilt, habe sich Kevin Behrens der gesamten Mannschaft gestellt und Verantwortung für seinen Ausraster übernommen. «Ich möchte mich für das Geschehene entschuldigen, vor allem bei Koutsias. Mein Verhalten ihm gegenüber war unangemessen und inakzeptabel», wird der Deutsche zitiert. Und weiter: «Ich hätte mir so etwas nie erlauben dürfen.»

Der FC Lugano schreibt zudem, man habe den Vorfall intern aufgearbeitet sowie «die entsprechenden Disziplinarmassnahmen geprüft und umgesetzt». Was genau damit gemeint ist, bleibt unklar.