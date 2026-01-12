DE
FR
Abonnieren
Hier attackiert Behrens Teamkollege Koutsias
0:28
Video zeigt den Vorfall:Hier attackiert Behrens Teamkollege Koutsias

Nach Testspiel-Eklat
Luganos Skandal-Stürmer Behrens entschuldigt sich

In einem Testspiel hat Kevin Behrens seinen Mitspieler Koutsias angerempelt und böse beschimpft. Nun entschuldigt er sich bei ihm und übernimmt vor dem Team die Verantwortung für seinen Ausraster.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Kommentieren
1/4
Im Testspiel gegen Pilsen ging Behrens unvermittelt auf Teamkollege Koutsias los.
Foto: Screenshot Livestream FC Lugano

Darum gehts

  • Kevin Behrens entschuldigt sich nach Attacke auf Teamkollegen in Testspiel
  • Der Deutsche bezeichnet eigenes Verhalten als «inakzeptabel»
  • Der FC Lugano teilt mit, dass man «Disziplinarmassnahmen umgesetzt» habe
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannRedaktor Sport-Desk

Drei Tage sind mittlerweile vergangen, doch die Szene scheint immer noch völlig bizarr: Am Freitag im Testmatch gegen Viktoria Pilsen sorgt Luganos Stürmer Kevin Behrens (34) für einen Eklat, indem er mitten in einer Spielsituation plötzlich auf Teamkollege Georgios Koutsias (21) losstürmt.

Behrens rempelt seinen Mitspieler um und beschimpft ihn hörbar als «Missgeburt», während dieser auf dem Boden liegt – alles eingefangen und für alle sichtbar via Livestream. Noch am gleichen Tag verurteilt Lugano per Mitteilung die absurde Szene

Am Montag nun das nächste Kapitel. Wie der Klub auf seiner Homepage mitteilt, habe sich Kevin Behrens der gesamten Mannschaft gestellt und Verantwortung für seinen Ausraster übernommen. «Ich möchte mich für das Geschehene entschuldigen, vor allem bei Koutsias. Mein Verhalten ihm gegenüber war unangemessen und inakzeptabel», wird der Deutsche zitiert. Und weiter: «Ich hätte mir so etwas nie erlauben dürfen.»

Der FC Lugano schreibt zudem, man habe den Vorfall intern aufgearbeitet sowie «die entsprechenden Disziplinarmassnahmen geprüft und umgesetzt». Was genau damit gemeint ist, bleibt unklar.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Lugano
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Lugano
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
FC Lugano
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lugano
        FC Lugano
        Super League
        Super League