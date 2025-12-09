DE
Ihr habt gewählt
Blick-Leser küren Youngster zum Spieler der Runde

Das Blick-Voting für den Spieler der Runde entscheidet ein Youngster vom FC Thun klar für sich. FCSG-Goalie Zigi wird überraschend Dritter.
Publiziert: 10:42 Uhr
Ethan Meichtry (M.) wählen die Blick-Leser zum Spieler der 16. Runde.
Darum gehts

  • Ethan Meichtry führt Voting zum Spieler der 16. Super-League-Runde an
  • Racioppi und Zigi in Top 3, überraschende Platzierung für Zigi
  • Meichtry erhielt knapp ein Drittel der 600 abgegebenen Stimmen
Carlo Steiner
Carlo SteinerRedaktor Sport

Im Voting zum Spieler der 16. Super-League-Runde hatten drei Spieler klar die Nase vorn. Von den rund 600 Stimmen gingen knapp ein Drittel an Ethan Meichtry (20) vom FC Thun, rund 15 Prozent an Sion-Goalie Anthony Racioppi (26) und circa sieben Prozent an FCSG-Keeper Lawrence Ati Zigi (29). 

Meichtry trumpfte beim 4:1 Sieg des Leaders gegen den FCL gross auf und verdiente sich die Blick-Note 6. Racioppi brachte die Offensive seines Ex-Klubs beim 2:0-Heimsieg gegen YB zum Verzweifeln. Für seine Paraden gabs auch für ihn eine glatte 6

Etwas überraschend taucht Zigi, der die Wahl vor einer Woche gewonnen hat, in den Top 3 auf. Der St. Galler Schlussmann fiel bei der 1:2-Heimpleite gegen den FCZ (Blick-Note 4) nicht gross auf oder ab. 

Zwischen 20 und 30 Votes erhielten FCZ-Matchwinner Philippe Kény (26), Keigo Tsunemoto (27), der den FCB in der Nachspielzeit zum Sieg gegen Winti schoss und der Thuner Kunstschütze Brighton Labeau (29). 

Das Voting wurde von Blick am Montagvormittag (11 Uhr) lanciert und am Dienstagmorgen (8 Uhr) ausgewertet. 

