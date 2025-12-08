DE
FR
Abonnieren
Gaal wird gegen Tsawa handgreiflich
0:34
Eklat bei FCSG-FCZ-Spiel:Gaal wird gegen Tsawa handgreiflich

Was war denn da los?
Gaal packt Tsawa – Der Haar-Griff, den keiner sah

Ein brisanter Vorfall beim Spiel FCSG–FCZ sorgt für Gesprächsstoff. FCSG-Verteidiger Tom Gaal griff FCZ-Youngster Cheveyo Tsawa in der Halbzeitpause ohne ersichtlichen Grund von hinten in die Haare. Der Vorfall blieb von Schiedsrichter und VAR unbemerkt.
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Kommentieren
1/5
Cheveyo Tsawa wurde im Spiel gegen St. Gallen von ...
Foto: Benjamin Faes/freshfocus

Darum gehts

  • Haarzieh-Vorfall zwischen FCSG-Verteidiger und FCZ-Youngster während Pause
  • Gaal zieht Tsawa an Haaren, Ursache unklar, Klubs geben keine Erklärung
  • Gaal hatte Glück, keine Rote Karte zu erhalten, FCSG verlor 1:2
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Gesprächsstoff lieferte das Spiel FCSG – FCZ vom Samstag reichlich. Und jetzt kommt eine weitere brisante Szene ans Licht.

Es geht um einen Vorfall, der den meisten Zuschauern entging – sowohl im Stadion als auch vor dem TV. Eine Szene mit besonderer Brisanz. Was war passiert?

Als Schiedsrichter Sven Wolfensberger zur Pause pfeift und sich die Teams Richtung Garderobe bewegen, hat es FCSG-Verteidiger Tom Gaal (22) auffallend eilig. Er steuert jedoch nicht die Kabine an, sondern er verfolgt ein ganz anderes Ziel: FCZ-Youngster Cheveyo Tsawa (18), der gerade zum Pauseninterview unterwegs ist. Gaal reisst dem Zürcher plötzlich und ohne ersichtlichen Grund von hinten an den Haaren, lässt sofort wieder los und verschwindet danach im Spielertunnel.

Mehr zur Super League
FC Basel und St. Jakob-Park einigen sich nach Konflikt
FCB-News
Streit beigelegt
FC Basel zahlt aus und klärt Differenzen mit Stadion
Jetzt tanzt Sven Hotz (†96) mit Ruth im Himmel
Mit Video
Nachruf
Er war 21 Jahre lang FCZ-Boss
Jetzt tanzt Sven Hotz (†96) mit Ruth im Himmel
FCB-Coach Magnin fühlt sich gegen Winti ungerecht behandelt
Schon dritte Gelbe Karte
Darum fühlt sich FCB-Magnin gegen Winti ungerecht behandelt
Fricks alarmierende Aussage über die eigene FCL-Zukunft
Mit Video
Luzerner Krise immer schlimmer
Fricks alarmierende Aussage über eigene FCL-Zukunft

Beide Klubs liefern keine Erklärung

Blick konfrontiert beide Klubs mit der Szene. Zumal FCZ-Mediensprecher Michael Fritschi Tsawa offensichtlich zurückhalten musste, damit die Situation nicht eskalierte. Aus Zürich heisst es: «Was den St. Galler da geritten hat, entzieht sich unserer Kenntnis.» In den Katakomben sei aber alles ruhig geblieben, auch wenn TV-Bilder zeigen, wie Lindrit Kamberi (26) Gaal noch nachlief.

Der FC St. Gallen erklärt: «Es war ein intensives Spiel und Tom hat in diesem Moment emotional reagiert. Die Szene wurde intern besprochen.» Was der Auslöser für diese Aktion war, will der Klub jedoch nicht sagen. Man wisse es auch nicht, heisst es aus der Ostschweiz. 

Gaal hat Glück

Auf den TV-Bildern lässt sich indes tatsächlich kaum erkennen, was in den ersten 45 Minuten zwischen den beiden Spielern vorgefallen sein soll. Tsawa sah zwar Gelb – jedoch wegen eines Fouls an Carlo Boukhalfa, nicht an Gaal. Die Ursache für Gaals Reaktion muss also woanders liegen.

Fest steht: Gaal hatte Glück, dass weder Schiedsrichter noch VAR die Szene bemerkten. Sonst hätte sie wohl auf eine mögliche Rote Karte wegen Tätlichkeit geprüft werden müssen. So konnte Gaal bis zum Schluss durchspielen – und wird dem Team auch nächste Woche gegen Aufsteiger und Leader Thun zur Verfügung stehen. Die Niederlage gegen den FCZ (1:2) verhindern konnte er dennoch nicht.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Super League
Super League
FC Zürich
FC Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        Super League
        Super League
        FC Zürich
        FC Zürich