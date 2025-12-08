Ein brisanter Vorfall beim Spiel FCSG–FCZ sorgt für Gesprächsstoff. FCSG-Verteidiger Tom Gaal griff FCZ-Youngster Cheveyo Tsawa in der Halbzeitpause ohne ersichtlichen Grund von hinten in die Haare. Der Vorfall blieb von Schiedsrichter und VAR unbemerkt.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Gesprächsstoff lieferte das Spiel FCSG – FCZ vom Samstag reichlich. Und jetzt kommt eine weitere brisante Szene ans Licht.

Es geht um einen Vorfall, der den meisten Zuschauern entging – sowohl im Stadion als auch vor dem TV. Eine Szene mit besonderer Brisanz. Was war passiert?

Als Schiedsrichter Sven Wolfensberger zur Pause pfeift und sich die Teams Richtung Garderobe bewegen, hat es FCSG-Verteidiger Tom Gaal (22) auffallend eilig. Er steuert jedoch nicht die Kabine an, sondern er verfolgt ein ganz anderes Ziel: FCZ-Youngster Cheveyo Tsawa (18), der gerade zum Pauseninterview unterwegs ist. Gaal reisst dem Zürcher plötzlich und ohne ersichtlichen Grund von hinten an den Haaren, lässt sofort wieder los und verschwindet danach im Spielertunnel.

Beide Klubs liefern keine Erklärung

Blick konfrontiert beide Klubs mit der Szene. Zumal FCZ-Mediensprecher Michael Fritschi Tsawa offensichtlich zurückhalten musste, damit die Situation nicht eskalierte. Aus Zürich heisst es: «Was den St. Galler da geritten hat, entzieht sich unserer Kenntnis.» In den Katakomben sei aber alles ruhig geblieben, auch wenn TV-Bilder zeigen, wie Lindrit Kamberi (26) Gaal noch nachlief.

Der FC St. Gallen erklärt: «Es war ein intensives Spiel und Tom hat in diesem Moment emotional reagiert. Die Szene wurde intern besprochen.» Was der Auslöser für diese Aktion war, will der Klub jedoch nicht sagen. Man wisse es auch nicht, heisst es aus der Ostschweiz.

Gaal hat Glück

Auf den TV-Bildern lässt sich indes tatsächlich kaum erkennen, was in den ersten 45 Minuten zwischen den beiden Spielern vorgefallen sein soll. Tsawa sah zwar Gelb – jedoch wegen eines Fouls an Carlo Boukhalfa, nicht an Gaal. Die Ursache für Gaals Reaktion muss also woanders liegen.

Fest steht: Gaal hatte Glück, dass weder Schiedsrichter noch VAR die Szene bemerkten. Sonst hätte sie wohl auf eine mögliche Rote Karte wegen Tätlichkeit geprüft werden müssen. So konnte Gaal bis zum Schluss durchspielen – und wird dem Team auch nächste Woche gegen Aufsteiger und Leader Thun zur Verfügung stehen. Die Niederlage gegen den FCZ (1:2) verhindern konnte er dennoch nicht.