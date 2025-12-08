DE
FR
Abonnieren

Schon dritte Gelbe Karte
FCB-Coach Magnin fühlt sich gegen Winti ungerecht behandelt

Ludovic Magnin kassiert auf der Schützenwiese seine dritte Verwarnung in dieser Saison. Zu viel für den FCB-Coach.
Publiziert: 08:01 Uhr
Kommentieren
1/5
Erlösung pur bei Ludovic Magnin nach Schlusspfiff.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts

  • FCB-Trainer Magnin: Emotional an der Seitenlinie, ruhig daneben
  • Magnin fordert Verständnis für seine Reaktionen während des Spiels
  • Magnin erhielt bereits drei Gelbe Karten in dieser Saison
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Ludovic Magnin ist zweifellos ein «gmögiger Typ.» Neben dem Platz wirkt der FCB-Trainer, als könne ihn nichts aus der Ruhe bringen. Ab und an streut er sein legendäres, lautes, herzhaftes Lachen ein, würzt das Ganze mit einem humorvollen Spruch, hat auf jede Frage eine Antwort. Oder einen schlagfertigen Konter. 

Sobald der 46-Jährige aber an der Seitenlinie steht, wird er zum emotionalen Energiebündel mit kurzer Zündschnur. Beim 2:1-Sieg gegen Winterthur kassiert er seine bereits dritte Gelbe Karte. Grund: Magnin fordert einen Videocheck und verlässt seine Coachingzone, weil Schiri Fähndrich in der 71. Minute nicht auf Penalty entscheidet. 

Drei Gelbe Karten für Magnin

Weil der VAR aber eingreift und den berechtigen Elfmeter doch noch gibt, ist am Ende alles okay. Ausser, dass die Gelbe Karte bleibt. Sehr zum Unmut von Magnin: «Zwei meiner drei Gelben Karten habe ich bekommen, als mir der VAR nachträglich recht gegeben hat. Trotzdem bleibt die Verwarnung bestehen und bei der vierten werde ich dann gesperrt.»

Dass er emotional reagiert habe, weil der Penaltypfiff auf der Schützenwiese ausgeblieben ist, verneint Magnin nicht. Gleichwohl plädiert er für Verständnis: «In dieser Aktion könnte es um meinen Job gehen. Ich habe dem vierten Offiziellen gesagt, dass die Szene gecheckt werden müsse. Gelb habe ich bekommen, weil ich meine Coachingzone verlassen habe.» Von einer Ausnahme spricht Magnin. Und davon, dass die Leute ein falsches Bild von ihm hätten. «In dieser Saison war ich an der Seitenlinie verhältnismässig ruhig.»

Dass Emotionen durchaus auch positiv sein können, zeigen die Bilder nach Schlusspfiff. Der Stein, der Magnin in jenem Moment vom Herzen fällt, ist bis unters Stadiondach zu spüren. 

Mehr zu Winti-Basel
Magnin rechtfertigt seinen Ausraster in Winterthur
1:41
«Da gehts um unseren Job»
Magnin rechtfertigt seinen Ausraster in Winterthur
Keine Punkte, aber starke Winti-Noten gegen den FCB
FCW-Zeugnis gegen Basel
Keine Punkte, aber starke Winti-Noten gegen den FCB
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Winterthur
FC Winterthur
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        FC Basel
        FC Basel