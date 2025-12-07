DE
FCW-Zeugnis gegen Basel
Keine Punkte, aber starke Winti-Noten gegen den FCB

Winterthur muss sich dem FCB trotz zahlreicher Chancen mit 1:2 geschlagen geben. Wer hat dabei wie abgeschnitten? Hier gehts zu den Noten.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
1/8
Der FC Basel schlägt Winterthur in extremis mit 2:1.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Andrin Hunziker hat fünf Saisontreffer erzielt. Und damit mehr als die bedien FCB-Mittelstürmer Albian Ajeti (3) und Moritz Broschinski (0) zusammen. Eine Rückkehr ins Joggeli scheint für den Winti-Angreifer derzeit aber kein Thema zu sein. Obwohl er beim FCB noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, wurden noch keine konkreten Gespräche über eine Rückholaktion geführt. Dass die Bebbi einen Stürmer wie Hunziker gebrauchen könnten, zeigt der 22-Jährige kurz nach der Pause, als er in Mittelstürmer-Manier den Ausgleich erzielt. Schon zuvor hat der Stürmer mehrfach die Chance zum Treffer, tut aber in der ersten Halbzeit das, was Ajeti und Broschinski regelmässig tun: versemmeln.

Hinweis: Randy Schneider bis 46., Alexandre Jankewitz bis 69., Andrin Hunziker bis 74., Bafode Dansoko bis 89. – Elias Maluvunu ab 46., Stéphane Cueni ab 69. (zu kurz für eine Bewertung), Francis Momoh ab 74. (zu kurz für eine Bewertung), Leandro Maksutaj ab 89. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die FCB-Spieler abgeschnitten

Football, bloody hell. Da hat der FC Winterthur zur Pause einen Expected-Goals-Wert von über 2, während die Basler offensiv fast gar nichts zustande bringen. Trotzdem stehts 1:0 für die Bebbi. Weil Shaqiri nach einem Billard-Ball zum Abschluss kommt und seinen Lieblingsgegner erneut an den Rand der Verzweiflung bringt. An dreizehn Toren ist Shaqiri in sieben Duellen gegen den FCW direkt beteiligt. Sieben Siege sprechen für sich. Und für den unbedingten Willen der Basler. Noch vor einer Woche betrieb der FCB zuhause gegen St. Gallen Chancenwucher, nun ist man auswärts auf der Schützi zwar die klare schlechtere Mannschaft, gewinnt am Ende aber trotzdem. Football, bloody hell.

Hinweis: Bénie Traoré bis 60., Léo Leroy bis 77., Philip Otele bis 77., Marin Soticek bis 87. – Ibrahim Salah ab 60., Andrej Bacanin ab 77. (zu kurz für eine Bewertung), Albian Ajeti ab 77. (zu kurz für eine Bewertung), Moritz Broschinski ab 87. (zu kurz für eine Bewertung).

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0:2
16
5
26
5
FC Sion
FC Sion
2:0
16
5
24
6
FC Lugano
FC Lugano
0:0
16
-1
24
7
FC Zürich
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0:0
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Winterthur
