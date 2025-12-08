DE
FCB-Streit ist beendet
FC Basel und St. Jakob-Park einigen sich nach Konflikt

FC Basel und die Stadiongenossenschaft St. Jakob-Park haben ihren Streit beendet. Nach Differenzen über Zahlungen und Forderungen wurden die offenen Punkte geklärt, der FCB überwies die ausstehenden Beträge.
Die Genossenschaft Stadion St. Jakob-Park und der FC Basel begraben das Kriegsbeil.
Foto: Pius Koller

  • FC Basel und Stadion St. Jakob-Park legen Konflikt bei
  • Mediation führt zu Kompromisslösung und Klärung offener Fragen
  • Ausstehende Beträge wurden überwiesen, engere Zusammenarbeit geplant
Der FC Basel und die Genossenschaft Stadion St. Jakob-Park haben ihren schwelenden Konflikt beigelegt. Seit der Neuordnung des Stadion-Nutzungsvertrags im März 2023 war es zwischen dem Klub als Mieter und der Genossenschaft als Eigentümerin wiederholt zu Spannungen gekommen. Der FCB stellte Forderungen, hielt Zahlungen zurück – das Verhältnis war deutlich abgekühlt.

Nun haben sich beide Seiten im Rahmen einer Mediation zusammengerauft. Laut Mitteilung wurden die Streitpunkte geklärt, die offenen Fragen bereinigt. Der FCB hat die ausstehenden Beträge inzwischen überwiesen. Die eigenen Forderungen des Klubs wurden gemeinsam neu bewertet und in einer Kompromisslösung abgehandelt.

Die vertragliche Basis sei nie infrage gestellt gewesen, heisst es. Dennoch zeigt der Vorgang deutlich, wie fragil die Zusammenarbeit zuletzt war. Beide Parteien betonen nun, künftig enger und transparenter kooperieren zu wollen. Ob die Annäherung Früchte trägt, dürfte sich bei der nächsten grossen Aufgabe zeigen: der geplanten Erneuerung des St. Jakob-Parks, die nur im Gleichschritt mit Politik und Wirtschaft gelingen kann.

