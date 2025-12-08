DE
Lucien Favre über den Tod von FCZ-Ehrenmann Sven Hotz (†96)
«Dafür werde ich ihm immer dankbar sein»

Lucien Favre hat Sven Hotz (†96) im Mai 2006 den ersten und letzten Titelgewinn seiner 20-jährigen Präsidenten-Ära geschenkt. Gegenüber Blick ehrt der Ex-FCZ-Meistermacher den verstorbenen Patron: «Ein Top-Gentleman, den es so nur noch ganz selten gibt.»
Publiziert: 08.12.2025 um 20:18 Uhr
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
1/5
Lucien Favre (l.) feiert 2006 gemeinsam mit Sven Hotz den ersten Meistertitel seit 1981.
Darum gehts

  • Lucien Favre trauert um Sven Hotz und erinnert sich an ihre Zusammenarbeit
  • Hotz unterstützte Favre in schwieriger Karrierephase trotz Widerstände im Klub
  • Nach Titelgewinn 2006 überraschte Hotz alle mit wildem Tanz
Sven Schoch

Der frühere FCZ-Meistermacher Lucien Favre (68) reagiert am Tag nach dem Tod von Sven Hotz (†96) im Telefonat mit Blick emotional: «Sein Tod bewegt mich sehr. Es hat mich getroffen, als ich von der traurigen Nachricht erfahren habe.»

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem verstorbenen Ex-Präsidenten behält er in bester Erinnerung: «Ich bin froh, in meinem Leben eine solche Persönlichkeit getroffen zu haben.»

Hotz und Favre – ein ungleiches Duo, das sich gegenseitig geschätzt hat. In einer ganz schwierigen Karriere-Phase von Favre hatte sich Hotz im Verbund mit seinem damaligen Vize René Strittmatter trotz einiger Widerstände innerhalb der Klubleitung und öffentlicher Skepsis im Dezember 2003 für den Romand als FCZ-Trainer ausgesprochen: «Das werde ich nie vergessen, dafür werde ich ihm immer dankbar sein. Das war ein wichtiger Moment für mich.»

«Nach Titelgewinn hat er uns alle überrascht»

Das Vertrauen des loyalen und zuverlässigen Klubchefs zahlt sich aus. Nach zig investierten und verlorenen Millionen des Unternehmers Hotz führt Favre den FCZ an die nationale Spitze zurück. «Das war nur dank des Supports dieses Top-Gentlemans möglich», sagt Favre im Rückblick. Er habe sich trotz seiner imposanten wirtschaftlichen Zuwendungen nie in den Vordergrund gestellt: «Sven Hotz war immer demütig und verfolgte das Geschehen diskret aus der zweiten Reihe.»

Nur einmal habe er Hotz von einer ganz anderen Seite kennengelernt, so Favre zu Blick: «Nach dem Titelgewinn in Basel haben wir auf dem Balkon beim Helvetiaplatz gefeiert. Sven Hotz überraschte uns alle mit einem wilden Tanz. Es war köstlich und unvergesslich!»

