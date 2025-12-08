Darum gehts
- Lucien Favre trauert um Sven Hotz und erinnert sich an ihre Zusammenarbeit
- Hotz unterstützte Favre in schwieriger Karrierephase trotz Widerstände im Klub
- Nach Titelgewinn 2006 überraschte Hotz alle mit wildem Tanz
Der frühere FCZ-Meistermacher Lucien Favre (68) reagiert am Tag nach dem Tod von Sven Hotz (†96) im Telefonat mit Blick emotional: «Sein Tod bewegt mich sehr. Es hat mich getroffen, als ich von der traurigen Nachricht erfahren habe.»
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem verstorbenen Ex-Präsidenten behält er in bester Erinnerung: «Ich bin froh, in meinem Leben eine solche Persönlichkeit getroffen zu haben.»
Hotz und Favre – ein ungleiches Duo, das sich gegenseitig geschätzt hat. In einer ganz schwierigen Karriere-Phase von Favre hatte sich Hotz im Verbund mit seinem damaligen Vize René Strittmatter trotz einiger Widerstände innerhalb der Klubleitung und öffentlicher Skepsis im Dezember 2003 für den Romand als FCZ-Trainer ausgesprochen: «Das werde ich nie vergessen, dafür werde ich ihm immer dankbar sein. Das war ein wichtiger Moment für mich.»
«Nach Titelgewinn hat er uns alle überrascht»
Das Vertrauen des loyalen und zuverlässigen Klubchefs zahlt sich aus. Nach zig investierten und verlorenen Millionen des Unternehmers Hotz führt Favre den FCZ an die nationale Spitze zurück. «Das war nur dank des Supports dieses Top-Gentlemans möglich», sagt Favre im Rückblick. Er habe sich trotz seiner imposanten wirtschaftlichen Zuwendungen nie in den Vordergrund gestellt: «Sven Hotz war immer demütig und verfolgte das Geschehen diskret aus der zweiten Reihe.»
Nur einmal habe er Hotz von einer ganz anderen Seite kennengelernt, so Favre zu Blick: «Nach dem Titelgewinn in Basel haben wir auf dem Balkon beim Helvetiaplatz gefeiert. Sven Hotz überraschte uns alle mit einem wilden Tanz. Es war köstlich und unvergesslich!»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
16
-24
9