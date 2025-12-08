Cédric Heeb Redaktor Sport

«Tief betroffen» muss FCZ-Präsident Ancillo Canepa (72) am Montagmittag eine traurige Botschaft kundtun: Sven Hotz ist am Sonntagabend im Alter von 96 Jahren verstorben. «Es ist für uns alle tröstlich, dass Sven nach langer Krankheit friedlich einschlafen durfte», schreibt Canepa in der Mitteilung und drückt im Namen des Vereins seine «tiefempfundene Anteilnahme» aus. Seit Jahren litt Hotz an Demenz.

Hotz ist beim 13-fachen Schweizermeister eine Legende. Von 1986 bis 2006 war er Präsident des FCZ, nachdem er zuvor zwei Jahre Vize war. In diesen 20 Jahren gewann der Klub zweimal den Cup und 2006 – zu seinem Abschied – den Meistertitel in der geschichtsträchtigen Finalissima in Basel. Legendär ist sein Meistertanz nach dem Titel ein Jahr später.

Zwischen 1944 und 1964 spielt Hotz bei den Junioren und in der zweiten Mannschaft. Danach war er als Vorstandsmitglied und Sekretär tätig war (1958 bis 1965). Sein Nachfolger Canepa erinnert sich an viele gemeinsame Gespräche mit dem gelernten Maurer, der sich auch einen Namen in der Immobilienbranche machte, und daran, dass sie nie viel über Fussball gesprochen hätten: «Sven hat mir zahlreiche Geschichten und Anekdoten aus seinem privaten und beruflichen Leben erzählt. Ich war immer beeindruckt, wie viele Einzelheiten er noch wusste und wie er mir die gleiche Geschichte niemals zweimal erzählte.»

Sie seien Freunde geworden, die «sich stets mit Respekt und gegenseitigem Vertrauen» begegnet seien, und dies auch nach Hotz' Amtszeit geblieben. Canepa schliesst mit den Worten: «In Gedanken werden wir Sven Hotz vermissen und dafür Sorge tragen, sein Lebenswerk weiterzuführen. Und danke für alles, was Du für den FCZ geleistet hast!»