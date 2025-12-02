Zwei Namen haben im Blick-Voting zum Spieler der 15. Runde klar die Nase vorn. FCZ-Derby-Held Kamberi liegt mit grossem Rückstand auf Rang drei.

Darum gehts Blick-Leser wählen FCSG-Goalie Zigi zum besten Spieler des Wochenendes

YB-Verteidiger Hadjam auf Platz zwei dank seines traumhaften Sololaufes

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Blick-Leserinnen und -Leser haben eine klare Meinung, welcher Spieler in der Super League am Wochenende am besten performt hat.

Am Montag und Dienstag haben 1074 Leute ihren Favoriten ins Antwortfeld getippt. Rund 52 Prozent haben sich für FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi (29) entschieden. Der Espen-Schlussmann parierte am Sonntag in Basel (0:0) einen Penalty von Xherdan Shaqiri (34) und zeigte auch sonst einige Top-Paraden. Für seine herausragende Leistung bekam der Ghanaer von Blick die Bestnote 6. «Wenn die Verteidiger Fehler machen, kann er immer noch auf den Goalie hoffen», begründet ein User seine Wahl.

Auch bezüglich Platz zwei zeichnet die Leserschaft ein klares Bild. Rund 37 Prozent gaben ihre Stimme YB-Linksverteidiger Jaouen Hadjam (22), der in der letzten Woche zum Spieler des Wochenendes gewählt wurde. Der Algerier besserte seine in der Defensive bisweilen etwas wacklige Leistung (vier Gegentore beim 4:4 gegen Servette) mit einem traumhaften Tor zum 4:2 auf. Er bekam von Blick ebenfalls eine 6. «Was für ein Solo. Sieht man nicht alle Tage», schreibt eine Person im Voting dazu.

Dahinter bleiben nicht mehr viele Stimmen übrig. Nur FCZ-Derby-Held Lindrit Kamberi (26; gut 1 Prozent) und Christian Fassnacht (32; knapp 1 Prozent) kommen auf eine zweistellige Anzahl Votes.

Das Voting wurde von Blick am Montagmittag (12.15 Uhr) lanciert und am Dienstagvormittag (11.30 Uhr) ausgewertet.