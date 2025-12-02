DE
FR
Abonnieren

Ihr habt gewählt
Das ist der Super-League-Spieler der Runde

Zwei Namen haben im Blick-Voting zum Spieler der 15. Runde klar die Nase vorn. FCZ-Derby-Held Kamberi liegt mit grossem Rückstand auf Rang drei.
Publiziert: 13:46 Uhr
|
Aktualisiert: vor 54 Minuten
Kommentieren
1/4
FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi wurde auf Blick zum Spieler des Wochenendes gewählt.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • Blick-Leser wählen FCSG-Goalie Zigi zum besten Spieler des Wochenendes
  • YB-Verteidiger Hadjam auf Platz zwei dank seines traumhaften Sololaufes
  • 1074 Leute stimmten ab, 52 Prozent für Zigi und 37 Prozent für Hadjam
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Blick-Leserinnen und -Leser haben eine klare Meinung, welcher Spieler in der Super League am Wochenende am besten performt hat. 

Am Montag und Dienstag haben 1074 Leute ihren Favoriten ins Antwortfeld getippt. Rund 52 Prozent haben sich für FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi (29) entschieden. Der Espen-Schlussmann parierte am Sonntag in Basel (0:0) einen Penalty von Xherdan Shaqiri (34) und zeigte auch sonst einige Top-Paraden. Für seine herausragende Leistung bekam der Ghanaer von Blick die Bestnote 6. «Wenn die Verteidiger Fehler machen, kann er immer noch auf den Goalie hoffen», begründet ein User seine Wahl. 

Auch bezüglich Platz zwei zeichnet die Leserschaft ein klares Bild. Rund 37 Prozent gaben ihre Stimme YB-Linksverteidiger Jaouen Hadjam (22), der in der letzten Woche zum Spieler des Wochenendes gewählt wurde. Der Algerier besserte seine in der Defensive bisweilen etwas wacklige Leistung (vier Gegentore beim 4:4 gegen Servette) mit einem traumhaften Tor zum 4:2 auf. Er bekam von Blick ebenfalls eine 6. «Was für ein Solo. Sieht man nicht alle Tage», schreibt eine Person im Voting dazu. 

Dahinter bleiben nicht mehr viele Stimmen übrig. Nur FCZ-Derby-Held Lindrit Kamberi (26; gut 1 Prozent) und Christian Fassnacht (32; knapp 1 Prozent) kommen auf eine zweistellige Anzahl Votes. 

Das Voting wurde von Blick am Montagmittag (12.15 Uhr) lanciert und am Dienstagvormittag (11.30 Uhr) ausgewertet.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
15
10
31
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
15
12
28
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
FC Luzern
FC Luzern
15
2
18
10
Servette FC
Servette FC
15
-5
16
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League