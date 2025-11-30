DE
FR
Abonnieren

YB-Noten gegen Servette
Traumsolo beschert Hadjam eine glatte 6

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten vom 4:4 von YB gegen Servette.
Publiziert: vor 23 Minuten
Kommentieren
1/8
YB und Servette teilen sich die Punkte.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Bedia und Fassnacht gehen weiter im Gleichschritt. Saisontor Nummer zehn für beide. Fassnachts 5 ist allerdings sehr knapp, weil er defensiv einige Fehler begeht. So verliert er den Ball beim zweiten Genfer Tor an Njoh, der mit einem Pässchen auf Fomba am Ursprung des 2:1 steht. Aber Fassnacht macht eines und ist auch ursächlich für das wichtige 2:2. Stark wie zuletzt immer: Virginius. Und natürlich Sanches mit einer Traumflanke und einem Traumtor. Aber vor allem Jaouen Hadjam mit seinem unfassbaren Sololauf beim 4:2. Für die Defensive hätte er etwas im Bereich 3, 4 erhalten. So gibt's eine glatte 6! Keller kriegt trotz vier Gegentoren eine 4, weil alle unhaltbar waren. Und in der Viererkette kriegen mit Ausnahme von Hadjam alle ungenügende Noten.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Janko, Monteiro ab 73. Minute (beide zu kurz für eine Bewertung, für Andrews und Sanches), Cordova, Pech, Lauper ab 80. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung, für Virginius, Bedia und Gigovic).

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Klar, bei einem 4:4 kriegen die Offensivkräfte Höchstnoten und jene, die hinten nicht dicht halten, die tiefen. Doch wie immer beim Fussball ist vieles nicht einfach und nicht logisch. Weshalb auch KI und Datenbasierung oft nur hilflose Versuche sind, etwas auf diese Art und Weise nicht zu Fassendes berechen- und vorhersehbar zu machen. Und so kriegen bei Servette zum Beispiel die defensiven Mittelfeldspieler Douline und Fomba auch eine 5, weil sie mehr offensive Glanzaktionen haben als Verteidigungsfehler. Und auch Njoh bricht auf seiner linken Seite oft durch, zweimal sogar entscheidend, also mit Torbeteiligung. Ganz stark auch Stevanovic, wie immer in den letzten Wochen. Ebenso Ayé, der nun bei acht Saisontoren steht. Auch wenn er durchaus auch mit zweimal Gelb hätte vom Platz fliegen können. Und natürlich Doppeltorschütze Guillemenot. Der schwächste: Keeper Jérémy Frick, der bei den beiden letzten YB-Toren danebengreift. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Mraz, Morandi ab 66. Minute (beide zu kurz für eine Bewertung, für Guillemenot und Ishuayed), Miguel ab 77. Minute (zu kurz für eine Bewertung, für Stevanovic), Atangana ab 94. Minute (zu kurz für eine Bewertung, für Ayé).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
15
10
31
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
15
12
28
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
FC Luzern
FC Luzern
15
2
18
10
Servette FC
Servette FC
15
-5
16
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Super League
        Super League