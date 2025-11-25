Blick hat gefragt, ihr habt geantwortet: YB-Verteidiger Jaouen Hadjam ist für euch der beste Spieler des Super-League-Wochenendes – und das mit riesigem Abstand.

Diesen YB-Star kürt die Blick-Leserschaft zum Spieler der Runde

Jaouen Hadjam (l.) ist für die Blick-Leserinnen und -Leser der beste Spieler des letzten Super-League-Wochenendes. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts YB-Star Jaouen Hadjam gewinnt Leser-Voting für besten Super-League-Spieler des Wochenendes

Hadjam wird als kreativer Gefahrenherd und Klasse für sich gelobt

Cédric Heeb Redaktor Sport

Das Verdikt der Blick-Leserschaft ist klar – glasklar. Von den knapp 1189 Stimmen für den besten Spieler des Super-League-Wochenendes gehen 584 – als fast die Hälfte – an YB-Star Jaouen Hadjam (22), der auch von Blick die Bestnote bekommen hat.

«Er hat ein Top-Spiel gemacht», schreibt ein Blick-User zur Bewertung. «Er spielte überragend», meint ein anderer. Der Linksverteidiger der Berner sei «eine Klasse für sich» und ein «steter, kreativer Gefahrenherd» gewesen.

Der Vorsprung des 14-fachen algerischen Nationalspielers ist immens. Auf Platz 2 folgt Teamkollege Christian Fassnacht (32) mit insgesamt 114 Stimmen. Das Podest komplettiert FCL-Künstler Matteo Di Giusto (68), der knapp vor St.-Gallen-Keeper Lawrence Ati Zigi (60) liegt.

Dahinter folgen Spieler von verschiedensten Klubs: GC-Goalie Justin Hammel (46), Lugano-Schlussmann Amir Saipi (30), Carlo Boukhalfa (FCSG) und Hoppers-Debütant Maximilian Ullman (beide mit 27 Stimmen) und FCB-Star Xherdan Shaqiri (21).

Das Voting wurde von Blick am frühen Montagnachmittag (13 Uhr) lanciert und am Dienstagmorgen (7.30 Uhr) ausgewertet.