Darum gehts
- YB-Star Jaouen Hadjam gewinnt Leser-Voting für besten Super-League-Spieler des Wochenendes
- Hadjam wird als kreativer Gefahrenherd und Klasse für sich gelobt
- 584 von 1189 Stimmen gingen an Hadjam, gefolgt von Fassnacht mit 114
Das Verdikt der Blick-Leserschaft ist klar – glasklar. Von den knapp 1189 Stimmen für den besten Spieler des Super-League-Wochenendes gehen 584 – als fast die Hälfte – an YB-Star Jaouen Hadjam (22), der auch von Blick die Bestnote bekommen hat.
«Er hat ein Top-Spiel gemacht», schreibt ein Blick-User zur Bewertung. «Er spielte überragend», meint ein anderer. Der Linksverteidiger der Berner sei «eine Klasse für sich» und ein «steter, kreativer Gefahrenherd» gewesen.
Der Vorsprung des 14-fachen algerischen Nationalspielers ist immens. Auf Platz 2 folgt Teamkollege Christian Fassnacht (32) mit insgesamt 114 Stimmen. Das Podest komplettiert FCL-Künstler Matteo Di Giusto (68), der knapp vor St.-Gallen-Keeper Lawrence Ati Zigi (60) liegt.
Dahinter folgen Spieler von verschiedensten Klubs: GC-Goalie Justin Hammel (46), Lugano-Schlussmann Amir Saipi (30), Carlo Boukhalfa (FCSG) und Hoppers-Debütant Maximilian Ullman (beide mit 27 Stimmen) und FCB-Star Xherdan Shaqiri (21).
Das Voting wurde von Blick am frühen Montagnachmittag (13 Uhr) lanciert und am Dienstagmorgen (7.30 Uhr) ausgewertet.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
14
11
31
2
14
7
25
3
13
10
24
4
14
6
23
5
13
1
22
6
14
3
20
7
14
4
18
8
14
-6
17
9
14
3
16
10
14
-5
15
11
14
-9
14
12
14
-25
6