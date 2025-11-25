DE
«Er spielte überragend»
Diesen YB-Star kürt die Blick-Leserschaft zum Spieler der Runde

Blick hat gefragt, ihr habt geantwortet: YB-Verteidiger Jaouen Hadjam ist für euch der beste Spieler des Super-League-Wochenendes – und das mit riesigem Abstand.
Jaouen Hadjam (l.) ist für die Blick-Leserinnen und -Leser der beste Spieler des letzten Super-League-Wochenendes.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

  • YB-Star Jaouen Hadjam gewinnt Leser-Voting für besten Super-League-Spieler des Wochenendes
  • Hadjam wird als kreativer Gefahrenherd und Klasse für sich gelobt
  • 584 von 1189 Stimmen gingen an Hadjam, gefolgt von Fassnacht mit 114
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Das Verdikt der Blick-Leserschaft ist klar – glasklar. Von den knapp 1189 Stimmen für den besten Spieler des Super-League-Wochenendes gehen 584 – als fast die Hälfte – an YB-Star Jaouen Hadjam (22), der auch von Blick die Bestnote bekommen hat.

«Er hat ein Top-Spiel gemacht», schreibt ein Blick-User zur Bewertung. «Er spielte überragend», meint ein anderer. Der Linksverteidiger der Berner sei «eine Klasse für sich» und ein «steter, kreativer Gefahrenherd» gewesen.

Der Vorsprung des 14-fachen algerischen Nationalspielers ist immens. Auf Platz 2 folgt Teamkollege Christian Fassnacht (32) mit insgesamt 114 Stimmen. Das Podest komplettiert FCL-Künstler Matteo Di Giusto (68), der knapp vor St.-Gallen-Keeper Lawrence Ati Zigi (60) liegt.

Dahinter folgen Spieler von verschiedensten Klubs: GC-Goalie Justin Hammel (46), Lugano-Schlussmann Amir Saipi (30), Carlo Boukhalfa (FCSG) und Hoppers-Debütant Maximilian Ullman (beide mit 27 Stimmen) und FCB-Star Xherdan Shaqiri (21).

Das Voting wurde von Blick am frühen Montagnachmittag (13 Uhr) lanciert und am Dienstagmorgen (7.30 Uhr) ausgewertet. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
14
11
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
14
7
25
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
10
24
4
FC Basel
FC Basel
14
6
23
5
FC Lugano
FC Lugano
13
1
22
6
FC Sion
FC Sion
14
3
20
7
FC Luzern
FC Luzern
14
4
18
8
FC Zürich
FC Zürich
14
-6
17
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
14
-9
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
14
-25
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
