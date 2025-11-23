Die linke YB-Seite mit Alan Virginius und Jaouen Hadjam zieht die Winterthur-Abwehr bös durch den Kakao. Der Algerier tut das mit neuer GI-Frisur. Wird er etwa eingezogen?

So ist «Igel» Hadjam nicht mehr lange bei YB

1/5 Jaouen Hadjam jubelt nach dem 5:0. Mit Youngster Rodri Smith ... und neuer Igelfrisur. Foto: Imago

Darum gehts YB besiegt Winterthur 5:0, Hadjam glänzt mit neuem Igelschnitt

Hadjam erklärt seine überraschende Frisur als Wunsch nach Abwechslung

Hadjams Marktwert beträgt rund zehn Millionen Franken, Interesse von Topklubs

Alain Kunz Reporter Fussball

Sie beeindruckt, die erste halbe YB-Stunde beim 5:0 gegen Schlusslicht Winterthur. Während dieser Phase kommen praktisch alle Angriffe von links, wo Alan Virginius und Jaouen Hadjam die Zürcher schwindlig wirbeln. Der Algerier ist an allen vier Toren dieser fulminanten Startphase beteiligt. Das 1:0 bucht er gleich selbst – sein erstes Meisterschaftstor diese Saison.

Igel Mecki

Und das alles mit einer in Bern nie gesehenen Frisur: kurzgeschoren. GI-Schnitt. Auch als Igelschnitt bekannt. Oder als Meckifrisur, benannt nach dem Igel Mecki aus der Zeitschrift «Hörzu». Nun, den hatte der Franko-Algerier Hadjam bestimmt nicht zum Vorbild. Oder hatte er gar kein Vorbild und wird in seiner Heimat eingezogen?

3:36 Highlights im Video: 4:0 nach 30 Minuten – YB demütigt Winti

«Nein, nein», sagt er und grinst. «Das hat nichts mit dem Militär zu tun. Ich wollte einfach Abwechslung. Ich trage die Haare immer mal länger, mal kürzer. Das ist erfrischend …» Erfrischend? Dafür sorgen allein schon die samstäglichen Temperaturen zur Spielzeit von minus sechs Grad. Kurzhaarfrisur ist doch deshalb eher für den Sommer? «Stimmt. Es ist der falsche Zeitpunkt. Ich hätte ein bisschen warten sollen», sagt der Linksverteidiger.

So ist Hadjam nicht mehr lange in Bern

In der algerischen Nati, die sich souverän für die WM qualifiziert hat, traf er auch. Beim 3:1 im Test gegen Simbabwe machte er das 3:0 für die Equipe von Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic. Noch mit längeren Haaren. «So regelmässig zu treffen, ist natürlich schön. Ebenso mehrere Assists zu leisten. Aber das mache ich alles fürs Team. Das zählt.»

Das zählt. Doch wenn Hadjam so weitermacht, wird er diesem Team nicht mehr lange helfen können. Sein Marktwert beläuft sich auf rund zehn Millionen Franken. Es gab Gerüchte um Porto, Torino, Werder Bremen, Udinese, die Wolverhampton Wanderers, die Roma, Lille, Augsburg, Sevilla und und und ...

Vielleicht droht YB sogar schon ein Winterabgang. Mit Igelschnitt.